Украинская компания Frontline Robotics меняет представления НАТО о производстве оружия, – Business Insider

Современная война в Украине диктует беспрецедентные темпы технологических изменений, при которых проверенные решения устаревают в течение считанных недель. В таких условиях классический западный подход к массовому автоматизированному производству оружия оказывается неэффективным.

Украинская компания Frontline Robotics, разработки которой используют более 60 подразделений ВСУ, сознательно ограничивает автоматизацию сборочных линий в пользу ручного труда. Как пишет издание Business Insider, отказ от крупных машин помогает украинцам мгновенно адаптировать технику к вызовам фронта, поэтому лидеры НАТО призывают пересмотреть собственные оборонные стандарты по украинскому образцу.

Обычно колоссальный спрос на вооружение подталкивает оборонные предприятия к максимальной роботизированной конвейеризации. Однако в случае с современными БПЛА и средствами РЭБ чрезмерная автоматизация становится обузой.

Главный директор по развитию бизнеса Frontline Robotics Никита Рожков объясняет, что компания вынуждена вносить до 20 мелких конструктивных изменений в свои изделия ежемесячно, а капитальную модернизацию систем проводить каждые полгода.

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По его словам, автоматизация производства фактически означает "замораживание" текущей версии продукта. Если линия настроена на выпуск тысяч одинаковых дронов, любое экстренное изменение архитектуры платы или интеграция новой частоты связи требует дорогостоящей и длительной остановки всего завода. В то же время ручная сборка обеспечивает максимальную адаптивность: цепочка поставок и контроль качества работают в режиме постоянного живого потока.

"Автоматизация связана с затратами на замораживание версии продукта", – сказал он. Полностью автоматизированная производственная система означает, что компания может эффективно производить большие объемы, но "что делать, если приходится её сильно менять?", – говорится в сообщении.

К тому же существует и фактор безопасности. Украинские оборонные предприятия функционируют под угрозой постоянных ракетных обстрелов. Потеря уникального и громоздкого автоматизированного оборудования может парализовать компанию, тогда как диверсифицированные мастерские с ручным трудом гораздо более устойчивы к форс-мажорным обстоятельствам.

Главным драйвером инноваций является прямая связь с передовой. Представители Сил территориальной обороны отмечают, что технологический цикл настолько сократился, что оружие, которое сегодня кажется венцом инженерной мысли, через 4–8 недель превращается в хлам из-за противодействия врага.

Украинские оружейники решили эту проблему с помощью прямой коммуникации. Военные непосредственно из окопов присылают замечания, видео с фиксацией работы техники и предложения через FaceTime или мессенджеры. Поток отзывов в почтовые ящики инженеров не прекращается круглосуточно, что позволяет исправлять программные или аппаратные недостатки "на лету".

Скорость, с которой Украина развертывает и модернизирует системы, вызывает серьезное беспокойство и в то же время восхищение среди руководства Альянса. Чиновники признают: западная бюрократическая модель оборонных закупок, рассчитанная на годы и десятилетия, непригодна для войн будущего.

Тарья Яаккола (помощница генерального секретаря НАТО по оборонной промышленности) рассказала, что во время саммита по дронам в Латвии она открыто заявила, что страны Блока стремятся перенять украинский опыт быстрого масштабирования инноваций и призывают западные фирмы к прямому промышленному сотрудничеству с украинскими разработчиками.

"Мы искренне благодарны Украине за то, как она также привносит в альянс знания, полученные в ходе этой ужасной войны", – сказала она, выступая на саммите по дронам в Латвии, на котором присутствовало издание Business Insider.

Сэр Джон Стрингер (заместитель Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе) подчеркнул, что Запад находится в состоянии острой гонки, где скорость поставок и гибкость модернизации зачастую важнее абсолютного первоначального качества техники. Нужно привыкать к циклам проектирования, которые измеряются неделями.

Сохраняя свою гибкую идентичность, Frontline Robotics интегрируется в европейский рынок. В настоящее время компания реализует совместный проект с немецким гигантом беспилотных систем Quantum Systems. Цель партнерства – развернуть производство украинских дронов Frontline на мощностях в Германии.

Это взаимовыгодный процесс: украинские инженеры привносят уникальный опыт создания систем "с нуля" в условиях боевых действий и умение мгновенно адаптировать программное обеспечение. В свою очередь, немецкие партнеры делятся многолетним опытом в автоматизации тех процессов, где это не ухудшит маневренность производства. Результатом должна стать гибридная модель, сочетающая лучшие черты обоих промышленных миров.

Успехи украинской армии

Украинские морские пехотинцы вытеснили российских военных с части островов в дельте Днепра между Херсоном и временно оккупированными Олешками. Об этом рассказал командир 34-й отдельной бригады морской пехоты Дмитрий Пулинец в интервью проекту "Крым.Реалии".

По его словам, речь идет об островах Алексеевском, Круглыке, Корабелеве и Потемкинском. Ранее российским подразделениям удавалось закрепиться на этих участках, однако сейчас их контролируют украинские морские пехотинцы.

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