Мотор скажет спасибо и проработает дольше: как правильно глушить машину летом

После остановки мотору нужно поработать на холостых оборотах.

На рынке все больше автомобилей с турбированными двигателями. Водителям турбированных и обычных автомобилей важно знать один нюанс, которые поможет спасти моторы в жару. Как рассказали опытные механики, после интенсивной езды нельзя просто заглушать машину и отправляться по своим делам.

Как пишет Blikk, если у вас была короткая, неспешная поездка, то особых мер предосторожности не требуется. Однако, если двигатель долго работал с нагрузкой, если машина ехала на высокой скорости, вы выезжали на автомагистраль (да к тому же, если вы любитель резкого, спортивного стиля вождения), то после остановки рекомендуется дать двигателю поработать на холостом ходу.

Это особенно важно для двигателей с турбонаддувом. Они чрезвычайно чувствительны к температуре и нагрузке, особенно в жарких погодных условиях.

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Во время работы турбокомпрессора выхлопные газы двигателя приводят в движение ротор, вращающийся при температуре в несколько сотен градусов Цельсия. Резкая остановка прерывает подачу масла, необходимого для смазки, что ускоряет износ компонентов. Этого можно избежать, если вы дадите двигателю остыть на холостом ходу не менее 90 секунд после длительной поездки или движения на высокой скорости и 30 секунд после коротких поездок.

Неосторожная эксплуатация двигателя повышает риск поломки, особенно для современных двигателей. Срок службы турбокомпрессора в оптимальных условиях может достигать 300 тысяч километров, но при надлежащем уходе его можно продлить еще на 100 тысяч километров. Именно поэтому в некоторых современных автомобилях, особенно спортивных, охлаждение турбокомпрессоров через систему смазки продолжается даже после выключения двигателя, что обеспечивает еще большую защиту.

Как охладить салон машины в жару

Напомним, что попытка охладить автомобиль, который нагрелся на солнце, просто открыв окна, не всегда срабатывает. Через окна уходит не слишком много воздуха. Однако, если открыть противоположные двери, расположенные по диагонали, то получится коридор, из которого сквозняк быстро вытянет нагревшийся воздух.

Также не лишним будет использовать солнцезащитный экран. Его стоит оставлять под лобовым стеклом каждый раз, когда вы оставляете машину на солнце.

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