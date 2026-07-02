Правительство США сняло экспортные ограничения с новейших моделей Claude, – Bloomberg

Соединённые Штаты отменили жесткие ограничения на международный доступ к революционным моделям искусственного интеллекта Fable 5 и Mythos 5 от компании Anthropic PBC.

Это решение ознаменовало конец самого громкого и значительного вмешательства американского правительства в работу коммерческого ИИ-сектора за всю историю, сообщает издание Bloomberg.

Экспортный запрет, наложенный из-за опасений администрации Дональда Трампа относительно кибербезопасности и биологических угроз, был снят после того, как разработчики чат-бота Claude внедрили новые защитные классификаторы и заключили прямое соглашение с Министерством торговли США.

Конфликт перешел в горячую фазу 12 июня, когда Министерство торговли США направило Anthropic конфиденциальное распоряжение. Ведомство потребовало от стартапа получать специальные правительственные лицензии, прежде чем предоставлять каким-либо иностранным гражданам (независимо от их геолокации) доступ к сверхмощной модели Mythos 5 и её коммерческому аналогу Fable 5.

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В ответ на этот ультиматум Anthropic была вынуждена временно заблокировать работу этих моделей и инициировать экстренные переговоры с Вашингтоном.

Ситуация непосредственно повлияла на весь рынок: под давлением Белого дома главный конкурент стартапа – компания OpenAI – также была вынуждена существенно ограничить релиз своей новой модели GPT-5.6.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман подтвердил, что по требованию правительства версия 5.6 Sol в настоящее время развертывается только в формате ограниченного превью для верифицированных партнеров.

Компромисс с Минторгом и Project Glasswing

Публичная отмена ограничений стала возможной после личных переговоров топ-менеджмента Anthropic, включая соучредителя Тома Брауна, с министром торговли США Говардом Лутником. В письме, с которым ознакомились журналисты Bloomberg, Лутник отметил, что компания взяла на себя обязательство "проактивно выявлять и устранять риски безопасности" и совместно с правительством разрабатывать единые стандарты для моделей следующих поколений.

Чтобы успокоить Белый дом, Anthropic интегрировала в Fable 5 радикально обновленную систему фильтрации джейлбрейков и вредоносных запросов:

Жесткие табу: модель искусственного интеллекта Fable 5 полностью лишена возможности самостоятельно генерировать ответы на сложные запросы в сферах кибербезопасности и биологии. Безопасный шлюз: если пользователь задает специфическую техническую задачу в этих областях, Claude автоматически перенаправляет запрос через более простую и строго ограниченную модель Opus 4.8.

Кроме того, Anthropic в партнерстве с Amazon, Microsoft и Google развернула глобальную инициативу Project Glasswing. Это закрытый консорциум, объединяющий около 200 организаций, получивших санкционированный доступ к флагманской модели Mythos 5 исключительно для поиска и тестирования уязвимостей в системах киберзащиты.

Масштабный камбэк и подготовка к IPO на $965 миллиардов

Начиная с первых чисел июля, Anthropic открывает глобальный доступ к Fable 5 для пользователей со всего мира. В ближайшее время модель будет интегрирована в облачные инфраструктуры Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure.

Руководство стартапа выразило надежду, что этот кейс заложит основу для прозрачного регулирования сферы ИИ на уровне законов, которые будут применяться одинаково ко всем разработчикам передовых моделей.

Успешное урегулирование конфликта с Белым домом сняло колоссальное напряжение перед предстоящим выходом компании на биржу. После недавнего раунда финансирования Anthropic оценили в фантастические 965 миллиардов долларов, что закрепило за ней статус одной из самых дорогих частных корпораций планеты. В настоящее время компания уже подала конфиденциальную заявку на IPO и планирует начать открытые торги на публичном рынке уже в октябре.

В то же время юридическое противостояние Anthropic с Пентагоном продолжается. Напомним, в марте министр обороны Пит Хегсет включил стартап в список рисков для цепочек поставок после громкого срыва переговоров по оборонному контракту, и это решение компания в настоящее время оспаривает в судебном порядке.

Ситуация на рынке моделей ИИ

Отметим, что компания Anthropic, известная разработкой популярного семейства языковых моделей Claude, опубликовала на своем официальном ресурсе материал с призывом приостановить или замедлить темпы разработки искусственного интеллекта. Руководство стартапа подчеркивает, что передовые ИИ-системы вплотную приблизились к этапу рекурсивного самосовершенствования – процессу, при котором технология способна эволюционировать автономно, без непосредственного участия человека. В Anthropic признают, что не имеют четкого представления о будущем мироустройстве в условиях бесконтрольного развития машин, однако предупреждают о наличии глобальных рисков для человеческой цивилизации.

Недавно корпорация Google представила самую масштабную модернизацию своей поисковой системы за четверть века, фактически ликвидировав традиционную концепцию фирменной поисковой строки. Вместо привычного вывода списка релевантных ссылок обновленный сервис теперь самостоятельно формирует итоговые ответы и решает задачи пользователя с помощью интегрированных ИИ-агентов.

Как отмечает профильное издание Pcforum.hu, такие радикальные изменения вызвали стремительный всплеск интереса к альтернативным поисковым платформам. Значительная часть интернет-пользователей начала активно переходить на другие сервисы, стремясь сохранить классический и привычный формат работы с информацией в сети.

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