Баллистические ракеты против крылатых: какое оружие опаснее

Баллистические и крылатые ракеты отличаются далеко не только траекторией полёта.

Крылатые и баллистические ракеты широко применяются в современных вооруженных конфликтах, в том числе и в Украине. Однако эти два вида вооружений не являются равнозначными и применяются по-разному, в зависимости от ситуации. Об этом пишет издание Interesting Engineering, анализируя ключевые различия между двумя классами ракет.

Как отмечается в материале, баллистические ракеты созданы для чрезвычайно быстрого поражения целей на большом расстоянии, тогда как крылатые делают ставку на малозаметность и высокую точность.

"Одни предназначены для того, чтобы подниматься высоко, двигаться быстро и наносить удар с сокрушительной скоростью. Другие созданы для того, чтобы лететь низко, оставаться незаметными и поражать цель с высокой точностью", – говорится в публикации.

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Автор сравнивает ракеты по пяти основным параметрам. Первый из них – траектория полёта. Баллистическая ракета стартует вертикально и поднимается на большую высоту, а в межконтинентальном варианте даже выходит за пределы атмосферы, после чего уже оттуда наводится на цель. Баллистическая ракета имеет ограниченные возможности маневрирования и летит по относительно простой параболе.

Крылатая ракета летит в пределах атмосферы, как самолет. Как правило, крылатые ракеты специально летят на минимально возможной высоте, скрываясь между изгибами рельефа, чтобы их не было видно на радаре. При этом траектория полёта крылатой ракеты может быть очень сложной, вплоть до нарезания петель, чтобы обмануть вражескую ПВО.

По скорости бесспорное преимущество имеют баллистические ракеты. Издание объясняет, что из-за огромной скорости, особенно на финальном участке полёта, у систем противовоздушной и противоракетной обороны остаётся очень мало времени на реагирование.

В то же время в точности выигрывают крылатые ракеты. Они способны корректировать маршрут практически на протяжении всего полёта, что позволяет эффективно поражать военные базы, командные пункты, радары, корабли и другие важные объекты.

Еще одно существенное отличие касается дальности и боевой нагрузки. Баллистические ракеты могут преодолевать тысячи километров и нести массивные боеголовки - как обычные, так и ядерные. Именно поэтому они являются одним из ключевых элементов стратегического ядерного сдерживания.

Что касается заметности для средств ПВО, ситуация менее однозначна. Баллистические ракеты легче обнаружить после запуска из-за их высокой траектории и мощного теплового излучения, однако перехватить их крайне сложно. Крылатые ракеты, напротив, летят медленнее и с чисто технической точки зрения сбить их проще. Но благодаря малой высоте полёта и использованию рельефа местности их значительно сложнее обнаружить.

Подводя итоги сравнения, автор отмечает, что универсального победителя не существует, ведь оба типа вооружения создавались для разных сценариев применения. Вместе с тем издание отмечает, что именно крылатые ракеты являются более универсальными в обычной войне благодаря возможности лететь на малой высоте, менять маршрут и наносить высокоточные удары по заданным целям.

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