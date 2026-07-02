Из глубин океана всплыли загадочных черных яйца: кому они принадлежат

Любое биологическое открытие в этой зоне чрезвычайно важно, поскольку жизненные циклы обитающих там существ в значительной степени неизвестны.

Океаны, покрывающие более 70 процентов поверхности Земли, чрезвычайно сложны для изучения - не говоря уже о том, что они довольно негостеприимны для любых существ без жабр. Об этом пишет Popular Mechanics.

Ученые из Токийского университета и Университета Хоккайдо в Японии наткнулись на загадочные яйца угольно-черного цвета, управляя дистанционно управляемым подводным аппаратом (ROV) в Тихом океане на глубине примерно 6200 метров.

Интересно, что это максимальная глубина абиссопелагической зоны, которая является самым глубоким слоем большей части океана - гадопелагические зоны технически глубже, но заполняют только глубокие впадины. Любое биологическое открытие в этой зоне чрезвычайно важно, поскольку жизненные циклы обитающих там существ в значительной степени неизвестны.

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Не зная, что это за яйца, морской исследователь из Токийского университета Ясунори Кано, который в тот момент управлял подводным аппаратом, решил взять образец яиц для дальнейшего анализа на поверхности.

Хотя большинство яиц были разорваны и пусты, по меньшей мере четыре яйца остались целыми, и Кано отправил эти неповрежденные образцы группе биологов-беспозвоночных из Университета Хоккайдо. После более тщательного изучения команда поняла, что эти "яйца" на самом деле являются коконами, содержащими несколько плоских червей. Кейичи Какуи из Университета Хоккайдо, соавтор исследования, рассказал:

"Когда я впервые увидел их, поскольку я никогда раньше не видел коконов плоских червей (и не знал, как они выглядят), я подумал, что это могут быть простейшие или что-то подобное. Под стереомикроскопом я разрезал одного из них, и из него вытекла молочно-белая жидкость; после того, как я выдул эту жидкость пипеткой, я обнаружил в раковине хрупкие белые тела и впервые понял, что это кокон плоских червей".

Отмечается, что это было особенно удивительное открытие, поскольку мы абсолютно ничего не знаем об абиссальных плоских червях - их никогда раньше не находили на таких огромных глубинах. Фактически, самый глубоководный плоский червь, обнаруженный до этого открытия, находился на глубине около 5200 метров.

Однако тот экземпляр был прикреплен к куску дерева, поэтому ученые не могут быть уверены, возникли ли черви на этой глубине или опустились туда. До этого открытия самые глубоководные плоские черви были обнаружены всего на глубине более 3 километров.

После дальнейшего исследования ДНК команда подтвердила, что эти существа являются ранее неописанным видом из типа плоских червей (Platyhelminth). Однако в статье сообщается, что, хотя они представляют собой "самую глубокую из известных скоплений свободноживущих плоских червей", эти глубоководные обитатели внешне похожи на своих мелководных родственников и не демонстрируют существенных различий в развитии.

Новости об изучении океана

В 1977 году группа американских морских геологов на небольшой исследовательской подводной лодке спустилась на дно Тихого океана на Галапагосах и неожиданно обнаружила то, чего не предсказывал ни один учебник биологии - целую процветающую экосистему.

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