Удары по Крыму ставят под сомнение самую крупную военную победу Путина, - Atlantic Council

Ухудшение ситуации в Крыму создает серьезные практические проблемы для российских оккупантов в Украине. Но еще более важно, что это представляет прямую угрозу тщательно выстроенной кремлевской мифологии, изображающей Владимира Путина восстановителем Российской империи. Эти и другие военные и политические последствиях блокады Крыма для России описал в статье для Atlantic Council редактор службы UkraineAlert Питер Дикинсон.
Он напомнил, что с 2022 года оккупированный Крымский полуостров служит ключевым перевалочным пунктом и маршрутом снабжения для сотен тысяч российских военнослужащих, дислоцированных на юге Украины. А инновационная тактика Украины в использовании беспилотников может сделать полуостров непригодным в качестве крупномасштабной базы для военных операций. "Это подорвет российскую оккупацию юга Украины, а также снизит возможности Москвы бомбить украинские города", - считает он.
Психологическое значение украинской блокады Крыма
Автор напомним, как Путин, понимая эмоциональную привязанность россиян к Крыму, использовал эти чувства при аннексии полуострова в 2014 году. За последующие 12 лет именно Крым стал центральным элементом имперской пропаганды путинского режима и синонимом возвращения России к статусу великой державы. Поэтому нынешнее чрезвычайное положение в Крыму стало "огромным личным позором для Путина".
"Создав себе образ героического лидера, вернувшего полуостров в его "родную гавань", он теперь не в состоянии предотвратить украинские авиаудары или обеспечить элементарные бытовые условия. Это серьезный удар по его престижу. Если кризис расширится, то это может дестабилизировать ситуацию внутри самой России", - пишет автор.
Он рассуждает о том, как Путин отреагирует на разворачивающуюся катастрофу, предпримет ли он шаги к эскалации или продолжит угрозы в адрес Европы. Но также он напомнил, что в последние четыре года, сталкиваясь с унизительными неудачами, Путин гораздо чаще склонен к молчаливому отступлению. Например, именно так было после российского отступления из Херсона или украинских атак на корабли Черноморского флота, которые привели к отступлению российского флота из Крыма. При этом такое знаменательное событие, которое невозможно было представить до полномасштабного вторжения, было практически полностью проигнорировано контролируемыми Кремлем российскими СМИ:
"Кремлевская цензура поражения России в Черноморском сражении является лучшим показателем того, как Путин отреагирует, если его контроль над Крымом продолжит ослабевать".
По его мнению, вместо того чтобы прибегать к ядерному оружию, Путин может преуменьшить значение полуострова в глазах общественности, стремясь при этом полностью сменить тему. "Крым долгое время считался величайшей победой Путина, но теперь он рискует стать символом его катастрофического имперского произвола", - сделал вывод аналитик.
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Напомним, что Крым становится для Путина ловушкой. По данным западных изданий, Крым стал слишком символичным, чтобы от него отказаться. И при этом он слишком уязвим, чтобы использовать его в военных целях так, как раньше.
При этом критическую социальную ситуацию в Крыму признают уже и оккупационные власти. Там обостряется топливный кризис, наблюдаются перебои в работе общественного транспорта. А люди пишут жалобы на неравномерное распределение электроэнергии.
Как в России растет усталость от войны
Добавим, что среди российского общества растет недовольство, связанное с трудностями, которые приносит продолжение российской агрессии в Украине. И при этом уверенные заявления российского диктатора о том, что его войска могут выиграть войну, вызывают раздражение у россиян. Даже официальные показатели его рейтинга одобрения снизились до рекордных 69 процентов. Тем временем Путин, отвергнув предложение Украины по прекращению огня, показал, что он отказывается от всех вариантов мирного решения.