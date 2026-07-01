Богатый клад с монетами времен Римской империи нашли во время раскопок во Франции

Этот район был развитым и густозаселенным еще до прихода римлян.

Во Франции археологи нашли три керамических кувшина доверху наполненных римскими монетами. Объем клада считается огромным по археологическим меркам: в кувшинах насчитали не менее 25 000 бронзовых и медных монет III века н.э.

Как рассказали в Live Science, клад нашли на северо-востоке страны во время обычных раскопок под городом Сенон. Их проводил Национальный институт превентивных археологических исследований Франции (INRAP). Раскопки должны были показать, как Сенон развивался от галльской деревни до процветающего римского города, и как в конечном итоге он исчез при крупном пожаре.

Археологи обнаружили следы старых построек - ям, рвов и ям от столбов, которые поддерживали деревянные стены и глиняные сооружения. Это показало, что еще до эпохи римлян Сенон был густо застроенным поселением. Речь идет о середине II века до н.э., когда регион принадлежал кельтскому народу под названием медиоматрики. Их столицей был Диводурум Медиоматрикорум, современный французский город Мец.

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Город, как и другие племена галлов и кельтов, завоевал Юлий Цезарь. В Сеноне в тот момент наступил строительный бум, и дома там начали строить из известняка. К концу I века н.э. город обрел свой окончательный облик. Две мощеные улицы окружали ряды каменных домов с известковыми полами, печами и подвалами. За ними простирались внутренние дворики, которые иногда использовались в качестве мастерских. Хорошо построенные дома и предметы быта, найденные на этом месте, позволяют предположить, что жители Сенона были относительно состоятельными людьми, вероятно, ремесленниками или торговцами.

Но хорошие времена длились недолго. Слои пепла свидетельствуют о пожарах, которые бушевали в этом районе. Один из пожаров, произошедший примерно в начале IV века, знаменует собой поворотный момент. Именно в это бурное время – возможно, между 280 и 310 годами нашей эры – кто-то закопал три большие амфоры с монетами под половицами.

Каждый сосуд лежал вкопанный в землю, их горлышки находились на одном уровне с полом. Внутри находились десятки тысяч бронзовых и медных монет с изображениями императоров, таких как Викторин, Тетрик I и Тетрик II, правителей недолговечной Галльской империи, отделившейся от Рима в III веке.

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Напомним, что в Италии археологи обнаружили полностью запечатанную этрусскую камерную гробницу. Ее не открывали с момента закрытия примерно 2600 лет назад. В Гробнице обнаружили более 100 погребальных предметов, включая керамические вазы, железное оружие, бронзовые украшения и серебряные резинки для волос. Это редкая находка для этрусской археологии.

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