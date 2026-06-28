Покрова Богородицы считается исторически значимым праздником для украинцев.

Покрова Пресвятой Богородицы - один из наиболее значимых церковных праздников за весь год. В этот день христиане вспоминают о сотворенном Девой Марией чуде и сами молятся святой. Это торжество имеет особенно важное значение для украинцев, поскольку отмечается на нашей земле с давних времен. А в Покров день в Украине чествуют защитников государства.

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Когда в этом году Покрова по старому и новому стилю

В христианском календаре Покров Пресвятой Богородицы является непереходящим праздником. Это значит, что его дата каждый год одинакова. До 2023 года православные украинцы отмечали его в середине осени - каждый год у нас наступала Покрова 14 октября.

Три года назад ПЦУ провела календарную реформу. Отныне Покрова празднуется 1 октября по новому стилю. В 2026 году дата выпадает на четверг.

Данный праздник существует на украинской земле много веков. Покрову и саму Богородицу глубоко уважали казаки. Они верили, что именно Мария помогает воинам выходить живыми из сражений. Поэтому в честь события в нашей стране установлены ещё два государственных праздника. День защитника Украины и День украинского казачества отмечаются в ту же дату, что и Покрова 2026 - 1 октября.

В чём смысл праздника Покрова

История праздника имеет реальную основу - она рассказывает об осаде Константинополя вражескими войсками. Когда столица Византии оказалась в окружении, её жители укрылись во Влахернском храме. Там они молились Деве Марии о спасении от гибели.

Божья Мать услышала мольбы христиан, явилась людям в окружении ангелов и сняла с головы омофор (головной убор). Им она покрыла византийцев и таким образом спасла от смерти. Стоит отметить, что в Библии не указано, когда точно это произошло, поэтому дата Покрова 1 октября (или 14 октября) является условной.

В христианстве этот праздник символизирует защиту и заступничество, которые обеспечивает людям Божья Мать. Он напоминает нам, что Богородица всегда стоит на страже человечества и слышит наши просьбы о помощи.

Как отмечается Покрова в Украине - давние обычаи

В честь события в храмах проводится особое богослужение, которое может посетить любой желающий. Принято молиться Деве Марии в церкви или из дома.

В украинских верованиях Покрова Богородицы считалась кульминацией осеннего свадебного сезона и окончанием жатвы. По всем селам проходили свадьбы и сватания. А девушки, которые ещё не нашли жениха, просили у Божьей Матери послать хорошего мужа. Также люди отмечали, что с этого дня начинаются первые серьезные заморозки - Богородица "покрывает" землю снегом.

Поскольку после сбора урожая к началу октября в погребах было много припасов, на Покрову было принято накрывать щедрый ужин. Готовили караваи, пироги, вареники, капусту, борщ. На столе обязательно стоял холодец. К празднику собирались всей семьей и веселились. Нередко молодежь гуляла отдельно. Крестьяне начинали готовиться к зиме и чистили печку.

Какие читать молитвы на Покров Пресвятой Богородицы

Поскольку праздник тесно связан с военными, прежде всего помолиться нужно об их защите и благополучии. Запорожские казаки считали Деву Марию покровительницей украинского войска и верили, что она помогает всем воинам.

В целом к Божьей Матери можно обратиться с любой просьбой - исцелить болезни, послать достойного мужа, укрепить взаимоотношения между супругами, искупить грехи, помочь найти правильный путь в жизни. Сильная молитва на Покров Пресвятой Богородицы произносится о защите от зла и врагов.

Ранее мы публиковали молитвы, которые традиционно читают на Покров.

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