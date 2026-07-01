В народе православный праздник сегодня носит красивое название - Берегиня.

2 июля в православных храмах совершаются богослужения в честь Положения Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне - одного из почитаемых событий церковного календаря.

С этой датой связаны особые традиции, народные приметы и давние поверья.

Рассказываем, что принято делать сегодня и какой церковный праздник отмечают 2 июля по старому стилю.

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Какой сегодня церковный праздник в Украине

2 июля согласно новому церковному календарю (в старом это дата15 июля) православные верующие отмечают праздник Положение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

Согласно церковному преданию, святыню обнаружили в 471 году в Назарете. Риза - покрывало Богородицы - хранилась у благочестивой еврейской семьи, которой она досталась по наследству от предков. Те получили ее от самой Девы Марии еще при Ее земной жизни.

Позднее святыню перенесли в Константинополь и поместили во Влахернский храм, где она стала одной из главных святынь города.

С реликвией связывают многочисленные чудеса. Одно из наиболее известных произошло во время осады Константинополя в 860 году: после молитвы у ризы император Михаил III, по преданию, добился прекращения осады, а князь Аскольд с дружиной принял христианство.

Чтобы уберечь святыню в сложные времена, ее временно переносили в храм Святой Софии, однако 2 июля риза была возвращена во Влахернский храм. С тех пор в этот день православная церковь ежегодно вспоминает это событие и отмечает праздник Положения ризы Пресвятой Богородицы.

На чудотворном образе Богородица изображена с молитвенно сложенными руками, а справа от Нее находится крест с распятием Иисуса Христа.

Православный праздник сегодня в старом календаре

Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю - в этот день православные вспоминают святого апостола Иуду, брата по плоти Иисуса Христа.

О чем помолиться в праздник, что сегодня нельзя делать

В этот праздник в молитвах к Богородице просят защиты от бед и опасностей, мира и благополучия для семьи, а также здоровья и исцеления для себя и близких.

В народной традиции день называют Берегиня - это образ, пришедший из древнеславянских верований. Его почитали как мать всех духов и хранительницу земных богатств и благополучия. Со временем этот образ тесно переплелся с представлениями о Богородице, а в народе она стала восприниматься как защитница женщин, семьи и домашнего очага.

Символом Берегини считали березу - люди верили, что она оберегает дом от бед и нечистой силы, а также помогает в хозяйстве, скотоводстве и плодородии. Женщины и девушки в праздник отправлялись к березам, кланялись дереву и просили о здоровье, счастье в любви, благополучии в семье и помощи в житейских делах.

Особое значение придавали завершению начатых дел: считалось, что Берегиня помогает довести задуманное до конца и не любит незавершенности. Поэтому старались закрыть старые дела и не откладывать важные решения.

Чтобы укрепить здоровье и избавиться от недугов, в этот день проводили особый обряд: в полдень умывались прохладной чистой водой, а затем вытирались вышитым рушныком. Считалось, что такой ритуал придает силы.

Сегодня, как и всегда, церковь напоминает верующим, что ссоры, злость, клевета, жадность, зависть и уныние являются недопустимыми. Особое внимание уделяется милосердию: нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, ведь даже самое небольшое доброе дело, по церковному учению, обязательно будет вознаграждено.

В народной традиции считалось, что Берегиня покровительствует трудолюбивым и добрым людям, поэтому ссоры и недобрые мысли в этот день считались особенно опасными.

Одним из главных запретов считалась лень: день нужно было провести в делах и заботах, иначе, как верили предки, удача могла отвернуться, а в доме надолго поселились бы беспорядок и финансовые трудности.

Также не рекомендовалось отправляться в дальнюю дорогу или планировать переезд.

Особое место занимали и запреты, связанные с березой - в этот день нельзя было рубить деревья и ломать ветви.

Приметы на 2 июля

По народным наблюдениям, в этот день по природным знакам судили о погоде и будущем урожае.

если на деревьях уже появились пожелтевшие листья - осень и зима придут рано;

роса на траве с утра - к ливням;

утро выдалось особенно знойным - жара задержится надолго;

крики ворон - к ненастью.

Если в этот день становилось заметно жарче, чем в предыдущие дни, то теплая и солнечная погода сохранится надолго.

Именины 2 июля

В этот день именины отмечает Иван.

Люди, рожденные сегодня, отличаются внутренней силой, смелостью и решительностью, не боятся трудностей и готовы постоять за близких.

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