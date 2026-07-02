2 июля есть два важных профессиональных события и большой церковный праздник.

Дата 2 июля занимает особенное место в православном церковном календаре, поскольку посвящается сразу нескольким святыням. Она также важна для украинцев, поскольку мы отметим один профессиональный праздник сегодня. А народные верования содержат рекомендации для женского пола.

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Какой сегодня праздник в Украине

Профессиональный праздник сегодня в Украине - это День налоговой службы, который для простоты называют также День налоговика. Поздравления от родных и близких принимают сотрудники налоговых органов, благодаря работе которых пополняется государственная казна.

Какой сегодня праздник в мире

На планете также есть профессиональное торжество - День спортивных журналистов. Он посвящается всем, кто умеет интересно и доступно писать о спорте, а также обозревает последние события в спортивной сфере.

Остальные достойные упоминания международные праздники сегодня - День дикобраза, День преодоления страха публичных выступлений, День НЛО и День "Поцелуй брюнетку".

Какой сегодня праздник у православных

В православии по новому стилю 2 числа отмечают Положение ризы Богородицы во Влахерне, а также чествуют чудотворную Ахтырскую икону Божьей Матери. Последнюю святыню считают покровительницей детей и домашнего скота. Ей молятся о счастливом замужестве, защите от бед и болезней.

Из христианских святых в эту дату по современному календарю почитают патриарха Ювеналия Иерусалимского, митрополита Фотия Киевского и архиепископа Иоанна Сан-Франциского. По старому же стилю у верующих сегодня праздник святого Иуды, Брата Господнего.

Какой сегодня праздник в народе

Погодные приметы этой даты в основном касаются поведения птиц и насекомых:

сорока громко и агрессивно каркает - скоро пойдет дождь;

пчелы чаще жалят - к засушливой погоде;

комары сбились в большие стаи - к жаре;

сова подала голос днем - пшеница хорошо уродит.

В украинских народных верованиях эта дата считается особенно счастливой для женского пола. Есть обряд для исцеления болезней и укрепления иммунитета: женщине нужно умыться росой либо родниковой водой. В целом день будет удачным для любых оздоровительных процедур. Также 2 июля можно завершить незаконченные дела, убрать в хлеву, позаботиться о домашнем скоте.

Что нельзя делать сегодня

Давние обычаи не советуют оставлять немытую посуду и беспорядок в комнате, иначе в будущем все домашние дела пойдут наперекосяк. Неудачной дата считается для длительных поездок и рукоделия. Также не рекомендуется в праздник 2 июля рассказывать хорошие сны - не сбудутся.

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