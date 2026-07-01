Китайский стартап создал портативную лазерную пушку против комаров

Борьба с агрессивными насекомыми будет вестись с помощью технологий будущего.

Китайская компания Photon Matrix Lab представила инновационную портативную систему для борьбы с комарами, которая использует лазерную технологию для автоматического обнаружения и уничтожения насекомых. Об этом компания сообщает на своей официальной странице и в рамках кампании на краудфандинговой платформе Indiegogo.

Разработка началась с идеи, которая раньше существовала только в фантастике.

"Многие люди когда-то мечтали о лазерной машине, которая могла бы с помощью лазеров уничтожать всех комаров, как в "Звездных войнах", полных научной фантастики и магии", – отмечают авторы разработки.

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Благодаря прогрессу в технологиях LiDAR эта задумка воплотилась в прототип реального устройства. LiDAR – это технология измерения расстояний и создания 3D-изображений с помощью лазерных импульсов. Он работает подобно радару, но вместо радиоволн использует свет, что позволяет с высокой точностью определять форму, расположение и структуру объектов вокруг.

Photon Matrix Lab объясняет принцип работы системы следующим образом. Устройство сканирует пространство с помощью технологии LiDAR, фиксирует изменения расстояния и размер объекта. Если параметры соответствуют комару, активируется точечный лазер. Компания подчеркивает, что это абсолютно безопасно, и устройство можно свободно использовать как в помещениях, так и на открытом воздухе, не нанося вреда людям, животным или птицам.

Система эффективно работает против комаров и мелких летающих насекомых размером 2–20 мм со скоростью полёта до 1 м/с. Речь идёт о полностью физическом методе без химикатов, запахов или остатков. Устройство работает как днём, так и ночью, питается от портативного зарядного устройства и имеет различные варианты установки – от настенного крепления до вращающейся подставки.

Краудфандинговая кампания на Indiegogo стартовала с относительно скромной цели в 20 тысяч долларов, но быстро набрала обороты. На момент написания материала собрано более 22 миллионов гонконгских долларов (около 2,7 млн USD) от тысяч участников. Компания планирует начать отгрузку первых устройств в августе 2026 года. Стоимость для ранних спонсоров начинается от нескольких сотен долларов в зависимости от версии (Basic или Pro), с бесплатной доставкой.

Авторы проекта реалистично оценивают вызовы. Они признают, что устройство все еще находится на стадии доработки, а цена остается высокой из-за сложности компонентов. В то же время команда видит большой потенциал в своей разработке.

Другие интересные изобретения

Как писал УНИАН, компания NRD из штата Нью-Йорк представила прототип батарейки, способной работать более 100 лет без подзарядки или обслуживания. Она выдает чрезвычайно малую мощность – от нескольких до сотен нановатт, поэтому не подходит для питания смартфонов или светодиодов, но идеальна для датчиков и устройств, к которым невозможно добраться для замены батарей.

Также мы рассказывали, что японские ученые придумали, как вырастить у человека новые зубы взамен утраченных. Пока что идея находится на стадии экспериментов и испытаний, хотя предварительные результаты весьма обнадеживающие.

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