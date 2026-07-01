Этой ночью есть угроза нового массированного обстрела со стороны России, - Зеленский

Президент призвал украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги, заботиться о близких и укрываться в убежищах.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке Россией массированной ракетной и дронной атаки этой ночью. Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинский лидер заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином в Дублине.

Как напомнил Зеленский, Россия ежедневно наносит удары по Украине, и один или два раза в неделю российские захватчики прибегают к массированным ударам с запуском сотен дронов и десятков ракет различных типов.

"Сегодня есть информация, очень неприятная, о подготовке очередного такого российского массированного удара. Есть данные разведки", – подчеркнул Зеленский.

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Как добавил президент Украины, сразу после этой пресс-конференции он очень быстро вернется в Украину вместе с командой.

"Сегодня я очень прошу наших людей быть особенно осторожными, беречь себя, своих детей. Обязательно беречь свои семьи. Пользоваться укрытиями и обращать внимание на сигналы воздушной тревоги в Украине. Это очень важно", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, российский диктатор и инициатор войны Владимир Путин уже некоторое время готовил этот массированный удар по Украине.

Путин отказывается прекратить войну

"Он не первый. Сегодня ночью именно такая угроза. Глава России категорически отказывается заканчивать войну. И хотя мы уже всеми возможными официальными и неофициальными каналами, через близких ему людей, передавали ему, что войну можно и нужно закончить, и что мы, в Украине, готовы к встрече, к содержательным переговорам. Он видит для себя только дальнейшую агрессию против Украины и против наших соседей, против всей Европы", – сказал Зеленский.

Украина намерена заставить РФ прекратить войну

Как отметил Зеленский, окончание войны – это для Украины приоритет.

"И пусть Россия пока не видит в этом своего приоритета, мы сможем их заставить, безусловно", – подчеркнул Зеленский.

Сколько ракет "Циркон" есть у России

Как сообщал УНИАН, по мнению ветерана российско-украинской войны, майора в отставке Алексея Гетьмана, если полторы или две недели нет ракетных ударов, то это означает, что российские оккупанты накапливают вооружение и готовятся к массированному удару по Украине.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали, что в настоящее время на вооружении российской армии может находиться до 120 гиперзвуковых ракет "Циркон". Эти ракеты Россия часто запускала по мирным городам Украины.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина может сбивать российские ракеты "Циркон", летящие по баллистической траектории, но для этого не всегда имеются соответствующие средства. Он напомнил, что в Украине наблюдается дефицит зенитных управляемых ракет для систем Patriot, способных перехватывать баллистические ракеты.

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