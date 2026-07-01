2 июля в Киеве станет еще жарче

В четверг, 2 июля, в Киеве будет солнечно и очень жарко, а уже с 3 числа погода в столице начнет меняться. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров покажут +21°...+23°, а днем температура поднимется до +32°...+34°, что сделает этот день самым жарким из ближайших. Осадков не ожидается, будет ясно и безоблачно.
Ветер 5-10 м/с. Атмосферное давление начнет снижаться, 743-746 мм ртутного столба.
Погода 2 июля
Во Львове в четверг будет переменная облачность. Ночью +20°, днем +27°, дождь.
В Луцке будет переменная облачность, ночью +20°, днем +29°, дождь.
В Ровно завтра переменная облачность, ночью +21°, днем +29°.
В Тернополе 2 июля ночью +20°, днем +30°, переменная облачность.
В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +20°, днем +30°, дождь.
В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +20°, днем +29°, дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +20°, днем будет +27°, переменная облачность, дождь.
В Черновцах в четверг - ясно, ночью +21°, днем +32°.
В Виннице завтра будет +20°...+30°, ясно.
В Житомире в четверг ночью +21°, днем +32°, ясно.
В Чернигове столбики термометров покажут +21°...+32°, ясно.
В Черкассах завтра ночью +23°, днем +30°, ясно.
В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +32°, ясно.
В Полтаве - ясно, температура воздуха +20°...+32°.
В Одессе 2 июля - ясно, температура ночью +24°, днем +27°.
В Херсоне в четверг ночью будет +22°, днем +32°, ясно.
В Николаеве завтра будет ясно, ночью +22°, днем +33°.
В Запорожье температура ночью +22°, днем +32°, ясно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +19°, а днем +30°, ясно.
В Харькове - ясно, температура ночью +21°, днем +32°.
В Днепре температура ночью будет +21°, днем +32°, ясно.
В Симферополе в четверг будет ясно, +19°...+30°.
В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +18°, днем +34°.
В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +19°, днем +35°.