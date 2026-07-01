Северная жемчужина Австрии запретила туристам въезд на авто в исторический центр города

Нарушителям запрета грозят немалые штрафы.

Сказочный альпийский город Зальцбург, которые нередко называют северной жемчужиной Австрии, запретил однодневным туристам въезжать на автомобилях в исторический центр города летом.

Как пишет The Guardian, власти города заявили, что надеются таким образом сократить количество въездов транспортных средств в центр города на 1000 в день.

Одновременно, в рамках кампании по борьбе с пробками, перехватывающие парковки предлагают автомабилистам дневной билет, включающий проезд на местном общественном транспорте для пяти человек, за 7,50 евро.

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При этом мэр города Бернхард Ауингер уверяет, что от этого нововведения выиграют сами туристы.

"Это, безусловно, намного лучше, чем часами стоять в пробках. И это также значительно облегчает жизнь людям, которые живут и работают в Зальцбурге", – пояснил он.

В то же время исторический центр будут патрулировать полицейский, которые будут налагать штрафы в размере до 80 евро на водителей с номерными знаками из-за пределов Зальцбурга, въезжающих в старый город в радиусе вокруг моста Staatsbrücke через реку Зальцах.

Исключения будут предоставлены пассажирам общественного транспорта, транспортным средствам доставки, такси и арендованным автомобилям, а также инвалидам, гостям отелей с подтверждением бронирования в ограниченной зоне и немецким автомобилистам из соседних баварских районов Берхтесгаден и Бад-Райхенхалль.

В Зальцбурге, исторический центр которого является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, проживает чуть более 158 тысяч человек, но ежегодно здесь останавливается более 3 миллионов туристов.

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