В каком лососе больше омега-3 – в консервированном или свежем: ответ диетологов

Содержание омега-3 в рыбе может варьироваться в зависимости от того, консервированный это продукт или свежий.

Человеческому организму необходимы омега-3 жирные кислоты, и их можно получать из пищевых добавок или определенных продуктов, например из орехов, семян, жирной рыбы и т. д. Употребление лосося может помочь обеспечить организм этими полезными веществами, пишет Realsimple.

Существует три основных типа омега-3 жирных кислот: эйкозапентаеновая кислота (EPA), докозагексаеновая кислота (DHA) и альфа-линоленовая кислота (ALA). Лосось является источником EPA и DHA, тогда как ALA преимущественно содержится в растительных продуктах.

Однако, как отмечается в статье, количество омега-3 в рыбе может варьироваться в зависимости от того, консервированный это продукт или свежий, выращенный на ферме или дикий лосось и т. д.

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Издание спросило диетологов, нужно ли обязательно покупать свежий лосось, чтобы получить омега-3, или консервированный лосось не хуже?

Пищевая ценность свежего и консервированного лосося

Лосось полезен для здоровья, и эксперты это подтверждают.

"Лосось обеспечивает организм высококачественным белком, полезными для сердца омега-3 жирными кислотами и важными питательными веществами, такими как витамин D и селен", – говорит дипломированная диетолог и персональный тренер Ван На Чун.

По словам другой диетолога, Мишель Рутенштейн, специализирующейся на профилактической кардиологии, эта жирная рыба также может уменьшать воспаление в организме и поддерживать здоровье мозга и глаз.

Эксперты пояснили, что свежий и консервированный лосось очень похожи по составу питательных веществ, но между ними есть несколько важных отличий.

По данным Министерства сельского хозяйства США, 85-граммовая порция свежего приготовленного лосося (атлантического, выращенного на ферме) содержит 175 калорий, 18,8 г белка, 10,5 г жиров, 1,24 г DHA, 0,586 г EPA, 51,8 мг натрия, 35,2 мкг селена, 11,1 мкг витамина D, 2,38 мкг витамина B12.

Между тем в такой же порции консервированного лосося – 117 калорий, 19,6 г белка, 4,27 г жиров, 0,632 г DHA, 0,284 г EPA, 324 мг натрия, 33,6 мкг селена, 12,3 мкг витамина D, 4,21 мкг витамина B12.

Что все это означает

Как отмечается в издании, и свежий, и консервированный лосось обеспечивают организм многими одинаковыми питательными веществами, но в разных количествах. Если вы думаете, что свежий продукт всегда лучше, эксперты говорят: это не обязательно так.

"И свежий, и консервированный лосось являются отличными источниками необходимых питательных веществ", – отметила Чун.

По её словам, у каждого варианта есть как преимущества, так и недостатки. Консервированный лосось, говорит она, – более удобный и бюджетный вариант. Он также содержит немного больше белка, витаминов D и B12, при этом имеет меньшую общую калорийность.

"Однако свежий лосось дает вам полный контроль над тем, что попадает в ваше блюдо, например, над количеством соли", – подчеркнула диетолог.

По данным Американской ассоциации сердца, контроль потребления натрия важен для людей с определенными заболеваниями, например с повышенным артериальным давлением. Свежий лосось также является лучшим источником полезных жиров и селена.

В конечном итоге, это вопрос компромисса, и как свежий, так и консервированный лосось являются полноценными с питательной точки зрения вариантами, подытожили в издании.

В каком лососе больше омега-3 – в свежем или консервированном

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, свежий лосось содержит примерно в два раза больше омега-3 жирных кислот DHA и EPA, чем консервированный.

Почему так? Как пояснила Рутенштейн, часть омега-3 жирных кислот в лососе теряется в процессе консервирования.

В каком лососе больше омега-3 – выращенном на ферме или диком

Эксперты также рассказали об отличиях между выращенным на ферме и диким лососем. Как свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Foods, хотя оба вида содержат примерно одинаковое количество омега-3 жирных кислот, у дикого лосося лучше соотношение омега-6 к омега-3, говорит Чун.

Таким образом, употребление лосося поможет в значительной степени обеспечить потребности организма в омега-3 – независимо от того, свежая это рыба или консервированная, выращенная на ферме или дикая.

"Лучший источник лосося – это тот вариант, который вы будете есть регулярно. Если консервированный лосось чаще присутствует в вашем рационе, тогда он становится лучшим и более практичным источником жирных кислот", – отметила Рутенштейн.

Ранее УНИАН писал о 5 лучших видах консервированной рыбы, богатой омега-3. Отмечалось, что к ним относятся сардины, лосось, тунец, скумбрия и анчоусы. Эксперты считают такую пищу удобной, доступной и экологичной.

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