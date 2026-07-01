В Киеве работает ПВО, зафиксировано падение обломков

В столице слышны взрывы, враг запустил дроны на Киев.

В Киеве слышны взрывы, работает ПВО. Жителей столицы призывают находиться в укрытиях до отбоя.

"Киевляне, сейчас на подступах к столице подразделения ПВО ведут огонь по вражеским целям. Существует вероятность дальнейшего продвижения ударных БПЛА в направлении столицы. Также существует вероятность комбинированной атаки в эти дни", – сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко.

"Фиксируем падение обломков в Деснянском и Шевченковском районах. Уточняем информацию о пострадавших", – добавил чиновник.

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23:51 В Шевченковском районе в результате атаки произошло возгорание в отеле, сообщил Тимур Ткаченко.

23:42 Канал "Николаевский Ванек" сообщил, что в воздух поднялись уже около 10 самолетов стратегической авиации РФ. В зависимости от того, к каким пусковым рубежам они будут направляться, ракеты могут войти в воздушное пространство Украины примерно с 02:00 до 05:00.

23:39 Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о возгорании в Шевченковском районе: горит крыша трехэтажного нежилого здания. В Деснянском районе обломки БПЛА упали возле частного дома. Пожара нет.