Как сделать вареную картошку намного вкуснее: повара раскрыли простой секрет

По словам поваров, только соли недостаточно для получения по-настоящему насыщенного вкуса картофеля.

Приготовить картошку довольно просто, однако даже здесь есть свои хитрости. Картошку можно сделать еще вкуснее, если варить ее не просто в подсоленной воде, пишет Blikk.

В издании порекомендовали попробовать сварить картошку в овощном бульоне. Благодаря ему картошка может превратиться из простого гарнира в по-настоящему особенное блюдо.

По словам поваров, только соли недостаточно для получения по-настоящему насыщенного вкуса картофеля. Соль лишь подчеркивает естественный аромат картофеля, но не придает блюду нового вкуса.

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В издании советуют варить картофель в бульоне, предварительно приготовленном из овощей и специй. Так картофель впитает в себя ароматы бульона и приобретет гораздо более насыщенный вкус.

Как приготовить овощной бульон:

Положите в кастрюлю морковь, корень петрушки, лук и пучок зелени петрушки. Добавьте лавровый лист, несколько зерен гвоздики, цельный перец и щепотку тмина. Залейте примерно 1 литром воды и варите около 30 минут.

В издании отметили, что лук можно предварительно слегка обжарить в сухой сковороде. Это придаст бульону легкий дымный аромат.

Затем необходимо процедить бульон. После этого нужно добавить в него очищенный и нарезанный кубиками картофель. Остается варить его на слабом огне до готовности, примерно 15–20 минут.

В издании добавили, что в таком виде не обязательно добавлять дополнительные специи или сливочное масло. Картофель и сам по себе приобретет более насыщенный вкус.

Какой картофель лучше всего подходит

В издании поделились, что для такого способа приготовления лучше всего подходят сорта со средним содержанием крахмала. Они не разваливаются во время варки, но при этом хорошо впитывают ароматы.

Если используется молодой картофель, то его не обязательно очищать. Достаточно тщательно вымыть его.

В издании отметили, что картофель, сваренный в овощном бульоне, является отличным гарниром к классическим блюдам, таким как жареное мясо, котлеты или тушеное мясо, но также хорошо сочетается с рыбными блюдами и вегетарианскими блюдами.

Как сделать запеченный картофель хрустящим

Cоздательница блога The Tasteful Pantry по имени Линдси рассказала, как приготовить запеченный картофель так, чтобы он был хрустящим и очень вкусным. Она поделилась некоторыми хитростями, которые позволят сделать блюдо в разы лучше.

По словам Линдси, картофель получится хрустящим, если обвалять его в манной крупе. Также она порекомендовала использовать для запеченного картофеля масла с высокой температурой дымления.

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