Украинская технология для запуска роев дронов заинтересовала Пентагон, - Forbes

Пока США значительно отстают от Украины и России по темпам производства FPV-дронов.

В прошлом месяце американский производитель дронов Powerus объявил о начале сотрудничества с украинской компанией Swarmer, которая разрабатывает программное обеспечение для управления роем беспилотников. Так производитель может получить преимущество в борьбе за право поставлять Пентагону FPV-дроны, пишет Forbes.

Глава Powerus Бретт Великович заявил журналистам, что управление роем дронов является будущем. Он отметил, что программное обеспечение с ИИ не заменит операторов-людей, а лишь расширяет их возможности.

В издании напомнили, что всего в конкурсе программы Пентагона Drone Dominance участвуют 48 компаний. Минобороны США хотят быстро нарастить производство недорогих ударных FPV-дронов.

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Журналисты добавили, что сейчас США производят около 50 000 дронов в год, а Украина и Россия значительно опережают их. Великович подчеркнул, что у США много операторов дронов, но их может оказаться недостаточно при значительном увеличении объемов производства.

"Каждый дрон должен будет обладать какой-то технологией роевого управления. Иначе у нас просто не хватит операторов", - скзаал он.

В издании отметили, что подобную технологию впервые внедрила именно компания Swarmer. Она позволяет одному оператору управлять группой разведывательных и ударных дронов.

Рой летит автономно, предоставляя оператору много "глаз" в небе и множество боеприпасов, которые можно сбрасывать по своему усмотрению.

"Сейчас наши главные ресурсы – это операторы. При нанесении удара по цели с помощью FPV-дрона около 99% успеха зависит от оператора и лишь в небольшой степени – от дрона. Ройная технология дает оператору возможность поражать цель сразу с нескольких разных направлений", - рассказал Великович.

Он поделился с журналистами, что система, разработанная Swarmer, обычно включает аппаратное устройство размером со смартфон. Его можно установить на уже существующие модели или разработать новые.

"Эта технология проверена в бою. Она доказала свою эффективность в Украине - величайшей на Земле лаборатории ведения войны с использованием дронов. Это очень важно, когда нужно убедить американских чиновников, что она будет работать безотказно каждый раз", - подчеркнул Великович.

Не стоит ждать FPV-дронов в США за 5000 долларов

По словам аналитиков, нереалистично ожидать от американских компаний производства FPV-дронов за 5 000 долларов, как того требует конкурс Drone Dominance. В издании напомнили, что в Украине некоторые такие беспилотники могут стоить всего 500 долларов, но они часто собираются из китайских компонентов, а зарплаты работников значительно ниже. Также в эту цену не входит боевая часть, которой обычно служит старая боевая часть гранатомета из запасов.

Великович же считает, что цена в 5 тысяч долларов за продвинутый FPV-дрон является щедрой.

"В настоящее время мы продаем сотни FPV американским военным, и их цена даже близко не приближается к 5 тысячам долларов", - поделился он.

Великович добавил, что сумма в 5 тысяч долларов, вероятнее всего, является способом вознаградить того, кто сможет создать эффективное решение, предоставив ему средства для расширения производства и дальнейшего совершенствования технологии:

"Китай субсидирует свою индустрию дронов, Россия – свою. Единственный способ для США вырваться вперед – это помощь правительства производителям дронов. Такая цена – настоящий подарок для победителя. Если создать стимулы, можно сформировать здоровый рынок".

Великович уверен, что США необходимо наверстать упущенное и создать промышленную базу беспилотных летательных аппаратов со скоростью, сопоставимой со скоростью ведения войны.

Украина создала новый дрон "Талион" - что известно

Ранее Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны беспилотный авиационный комплекс "Талион". Он может выступать как в роли перехватчика, так и ударного дрона.

Основной сферой применения "Талиона" является его использование в качестве самолета-камикадзе для перехвата беспилотных летательных аппаратов противника. При этом пилотирование БПЛА может осуществляться оператором как в ручном, так и в полуавтоматическом режимах.

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