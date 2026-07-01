В войне в Украине назревает перелом: в DeepState рассказали, как меняется ситуация на фронте

В июне у противника может быть отрицательный результат, хотя прирост оккупированных территорий составляет 84 кв. км.

В войне в Украине назревает перелом, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от действий украинского командования. Об этом отмечают аналитики мониторингового проекта DeepState.

"Если в мае мы сделали два шага вперед, то в июне уже один вперед, а один назад", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в июне россияне оккупировали 84 кв. км украинской территории. В то же время в DeepState добавляют, что успехи Сил обороны пока практически невозможно оценить.

Видео дня

"И если учесть, сколько территории наши войска освободили за прошлый месяц, то у врага во второй раз подряд получится отрицательное число. Хотя разница и небольшая", - отмечают аналитики.

По их словам, в июле ожидаются хорошие новости об успехах на одном из направлений на фронте.

По данным DeepState, количество штурмовых операций вновь выросло - на 4,4%. Отмечается, что очень часто лишь один россиянин идет в штурм, и остается открытым вопрос, что мотивирует их совершать такое самоубийство.

Аналитики подчеркивают:

"Во второй половине июня у противника появились успехи в районе Константиновки, ГГУ (Государственной границы Украины, – ред.) и Гуляйполя, что позволило несколько улучшить ситуацию по сравнению с маем".

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2026 года Силам обороны Украины удалось освободить от врага более 670 квадратных километров украинской территории.

При этом он добавил, что это является результатом системного стратегического планирования, а кампании 2025 и 2026 годов тесно связаны.

По его словам, в частности, в Крыму проводится целый комплекс мероприятий по ослаблению противника, парализации его логистики, недопущению переброски войск на фронт и доставки боеприпасов.

Сырский утверждает, что всё делается для того, чтобы парализовать вражеский тыл.

Вас также могут заинтересовать новости: