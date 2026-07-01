Украина проводит испытания лазерных систем ПВО, - Федоров

Министр обороны отметил, что уже есть первые результаты испытаний.

В Украине начались испытания лазерных систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров во время мероприятия Brave1 Advantage, пишет "Укринформ".

Федоров отметил, что уже есть первые результаты испытаний таких систем ПВО. По его словам, сейчас украинские специалисты изучают их.

"Мы уже тестируем лазер и уже есть определенные результаты. Пока много не сообщаем, но направление активно развивается", - поделился министр обороны.

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Также Федоров рассказал, что в мае украинские дроны-перехватчики сбили почти 7 тысяч российских беспилотников типа "Шахед" и "Гербера". Он добавил, что во время одного из последних массированных ударов именно дронами-перехватчиками удалось уничтожить около 75% вражеских ударных беспилотников.

Министр обороны также заявил, что отдельным приоритетом является разработка недорогих крылатых ракет с использованием технологий искусственного интеллекта. По его словам, они могут появиться уже через год

"Это может звучать как футуристические проекты, но через год это уже не будет новостью. Мы будем над этим работать", - сказал Федоров.

По словам министра обороны, сейчас в Украине тестируются разработки до десяти компаний, создающих недорогие ракеты для перехвата вражеских дронов. также продолжается работа над системами противодействия баллистическим ракетам и управляемым авиабомбам.

Украина готовит дешевый прорыв в сфере ПВО

Ранее Defense News со ссылкой на подписанный меморандум между украинской компанией Fire Point и немецкой Hensoldt писало, что в Украине разрабатывают систему Freyja, которая, по заявлениям разработчиков, может стоить примерно в семь раз дешевле, чем американские ракеты Patriot.

Ключевым элементом новой системы ПВО станет перехватчик FP-7.X, стоимость которого оценивается примерно в 700 тысяч долларов за выстрел. Для сравнения: ракеты Patriot PAC-3 стоят более 5 миллионов долларов за единицу.

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