Где в мире самые чистые пляжи: названа страна-лидер

Лишь одна страна из-за пределов Европы вошла в первую десятку.

Испания второй раз подряд возглавила мировой рейтинг по количеству идеально чистых пляжей, отмеченных международной экологической наградой Blue Flag ("Голубой флаг"). Об этом пишет издание Conde Nast Traveler.

Отмечается, что для получения Blue Flag недостаточно лишь чистой воды или ухоженного побережья: каждый объект проверяется на соответствие 33 критериям в шести категориях – от экологии до наличия туристической инфраструктуры.

"Для путешественников эта награда означает, что они посещают место, где их ждут потрясающая красота, а также приверженность принципам устойчивого развития, высококачественная инфраструктура и информирование отдыхающих об окружающей среде", – говорится в публикации.

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Испания уже второй год подряд удерживает мировое лидерство по количеству пляжей, отмеченных сертификатом Blue Flag. Издание отмечает, что страна увеличила их количество до 676, а одним из самых известных примеров является пляж Бурриана в городке Нерхи, регион Андалусия.

Второе место занимает Греция. Больше всего сертифицированных пляжей расположено на Крите (154) и полуострове Халкидики (93). Особенно выделяется пляж Кампуди возле Уранополи на севере страны, который имеет сразу три награды Blue Flag.

Турция замыкает первую тройку. Больше всего сертифицированных пляжей расположено в провинции Анталия. В 2026 году в список также добавили новые общественные пляжи с бесплатным входом.

Кроме того, в первую десятку также вошли:

Италия – 525 пляжей с "Голубым флагом";

Португалия – 396 пляжей;

Франция – 387 пляжей;

Дания – 140 пляжей;

Мексика – 103 пляжа;

Ирландия – 85 пляжей;

Хорватия – 78 пляжей.

Другие новости туризма

Как писал УНИАН, в рейтинге самых красивых городов мира наибольшее признание получила Европа. Лидером стал Эдинбург, где 84% респондентов назвали свой город красивым, за ним следуют Лиссабон (74%) и Париж (68%). В шестерку европейских лидеров также вошли Стокгольм, Порту и Рига.

Также мы рассказывали, что "самая чистая деревня Азии", расположенная в Индии, решила каждое воскресенье закрываться для однодневных туристов, чтобы сохранить спокойствие и вернуться к традиционному образу жизни. Такое решение было принято после более чем 20 лет популярности, когда поток посетителей кардинально изменил общину, заставив многих перейти от сельского хозяйства к туристическому бизнесу.

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