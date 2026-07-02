Конец 'демилитаризации Украины': у Путина осталась только одна цель в войне, – аналитик

Российское руководство сейчас думает, как защитить свою территорию.

Первоначальные цели российского диктатора Владимира Путина в войне против Украины существенно изменились за годы полномасштабного вторжения. Если в 2022 году Кремль заявлял о намерении захватить Киев, провести так называемую "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины, то теперь приоритетом России все больше становится защита собственной территории и критически важной инфраструктуры. Об этом говорится в публикации аналитика Джека Бакби для National Security Journal.

Автор отмечает, что последние заявления Путина о готовности к переговорам свидетельствуют об изменении акцентов, хотя Кремль и в дальнейшем настаивает, что мир возможен только на его условиях. В частности, Бакби приводит заявление диктатора от 23 июня: "Россия готова к мирным переговорам с Украиной – на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле".

В то же время, как отмечает аналитик, Путин также выдвинул условия: переговоры должны учитывать "реалии на земле". По мнению автора, под этим Кремль подразумевает собственную версию ситуации на фронте. И это при том, что в реальности российские власти все сильнее ощущают экономическое и политическое давление внутри страны.

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В материале отмечается, что Украина значительно расширила кампанию дальнобойных ударов по российским военным и энергетическим объектам. Из-за этого Россия была вынуждена перебрасывать с фронта системы противовоздушной обороны для защиты нефтеперерабатывающих заводов, топливных баз и других стратегически важных объектов. Именно эти обстоятельства, по мнению автора, все больше определяют нынешнюю стратегию Кремля.

Бакби также напоминает, что при объявлении полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Москва открыто заявляла о масштабных целях операции. Кремль объяснял вторжение необходимостью защиты населения Донбасса, а также обещал провести полную "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины. Впоследствии российские чиновники говорили о намерении установить контроль над всем Донбассом и ликвидировать, как они утверждали, военную угрозу со стороны Украины.

Автор обращает внимание на то, что сегодня требования Кремля стали значительно менее определёнными, хотя Путин продолжает заявлять о намерении достичь целей так называемой "специальной военной операции". При этом даже сообщения о возможных уступках России в ходе переговоров остаются нечёткими.

Подводя итог, Бакби приходит к выводу, что в настоящее время главная цель Кремля заключается уже не в реализации первоначальных планов по захвату Украины, а в сдерживании украинских ударов по важным объектам на территории РФ.

"Сегодня лишь одна из целей Путина полностью понятна: оттеснить Украину, пока она наносит ежедневные разрушительные удары по высокоценным целям, поддерживающим войну Путина", – резюмирует он.

Война в Украине: стратегическое измерение

Как писал УНИАН, по данным аналитиков, за четыре года войны России против Украины погибли или были ранены более двух миллионов военнослужащих. Из них Россия потеряла около 1,4 миллиона человек, в том числе 450 тысяч погибших. В свою очередь, украинские потери оцениваются в 525–625 тысяч человек, включая 125–150 тысяч погибших.

Аналитики отмечают, что, несмотря на численное превосходство России, её войска ежемесячно несут потери, превышающие темпы вербовки, а Украина всё активнее переносит боевые действия на территорию РФ, используя дроны и ракеты.

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