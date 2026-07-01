Украина начала побеждать, и Путин не знает, что с этим делать, – The Hill

Американский бывший чиновник призвал Трампа встать на сторону Украины, пока не поздно.

Президент РФ Владимир Путин оказался в сложном положении из-за нарастающих атак украинских беспилотников по территории России, особенно по столичному региону. Как пишет издание The Hill, такую оценку ситуации дал бывший министр обороны США Леон Панетта.

Бывший чиновник, в частности, обратил внимание на украинский удар по центру спутниковой связи в подмосковной Дубне, который российские власти используют для сбора разведданных и координации военных операций против Украины. Это был уже второй удар Киева по этому объекту за последнее время.

"Сейчас очевидно, что Путин загнан в угол в этой ситуации и не совсем понимает, что делать", – говорит Панетта.

Видео дня

По его мнению, российскому лидеру стоило бы согласиться на прекращение огня. Однако, зная привычки Путина, Панетта убежден, что тот и впредь будет сопротивляться таким шагам, из-за чего Россия продолжит платить высокую цену.

Бывший глава Пентагона также подчеркнул, что самой важной помощью со стороны США является дальнейшая поставка вооружения Украине. По его словам, это позволит Киеву представлять еще большую угрозу для российских войск, станет четким сигналом Кремлю и, в конечном итоге, приблизит поражение России в войне.

"Путин не победит ни при каких обстоятельствах". Президенту [Трампу] было бы мудро выбрать сторону, которая победит в этой войне, и это – Украина", – добавил экс-чиновник.

Украинские удары по России

Как писал УНИАН, украинские удары все чаще достигают глубины территории России, а воздушные тревоги уже охватывают почти половину её регионов. Bloomberg сообщает, что в этом году сигналы о ракетной опасности объявлялись в регионах, где проживает более 70% населения РФ, включая отдаленные районы на Урале и в Западной Сибири.

Аналитики отмечают, что применение дальнобойных беспилотников и ракет "Нептун" и "Фламинго" означает качественное изменение украинской кампании, которая имеет не только военный, но и экономический и психологический эффект.

Вас также могут заинтересовать новости: