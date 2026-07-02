ВСУ перехватывают инициативу, а Трамп всегда поддерживает победителей, – Кит Келлог

Оценивая текущую ситуацию на фронте, бывший специальный посланник Дональда Трампа по вопросам Украины, отставной трёхзвёздный генерал Кит Келлог в интервью телеканалу TVP World отметил высокую эффективность действий Киева и прямо заявил, что в этом противостоянии он делает ставку на победу Украины.
Анализируя ход боевых действий, Кит Келлог, который до декабря 2025 года координировал украинское направление в Вашингтоне, сделал громкое заявление относительно текущей динамики на фронте. Он подчеркнул, что длительный период позиционного противостояния завершился сдвигом в пользу ВСУ.
"Впервые с 2023 года вы видите, что украинцы действительно начинают укреплять преимущество над россиянами", – констатировал генерал Келлог. "Сегодня я бы поставил деньги на украинцев, а гораздо меньше – на россиян".
Главным фактором, повлиявшим на эту смену динамики, экс-спецпосланник называет успешные и регулярные удары Украины по российской нефтяной и логистической инфраструктуре на большие расстояния. Результатом этой кампании стал ощутимый дефицит топлива для оккупационных войск в критически важных районах, в частности на территории аннексированного Крымского полуострова.
Почему успех ВСУ сломает скептицизм Трампа
Этот фактор, по мнению Келлога, должен непосредственно повлиять на отношение Белого дома к войне. Генерал напомнил о ключевой черте характера действующего президента США: "Президент Трамп любит победителей". Следовательно, демонстрация реального превосходства на поле боя является лучшим аргументом для сохранения и усиления американской поддержки.
В то же время Келлог призвал европейские страны не расслабляться из-за успехов Киева. Он подчеркнул, что, поскольку война идет "на заднем дворе Европы", лидеры ЕС должны взять на себя политическое лидерство в этом вопросе, активно развивая совместное оборонное производство.
Предостережение в отношении Кремля
Несмотря на очевидный оптимизм в отношении возможностей ВСУ, генерал предостерег администрацию Трампа от попыток решить войну исключительно с помощью "деловых соглашений". Критикуя деловой подход таких советников, как Джаред Кушнер или Стив Виткофф, Келлог подчеркнул, что Владимир Путин руководствуется логикой спецслужб, а не рынка.
"Путин – бывший сотрудник КГБ, а свои нашивки не теряешь", – резюмировал генерал.
По его убеждению, зафиксированное преимущество украинцев на поле боя необходимо наращивать до тех пор, пока российский диктатор окончательно не осознает, что эту войну он проиграл.
Другие заявления Келлога
В начале мая бывший специальный представитель США Кит Келлог выразил убеждение, что Российская Федерация будет вынуждена сесть за стол переговоров, поскольку в настоящее время она терпит поражение в войне против Украины. В эфире телеканала Fox News экс-дипломат особо подчеркнул, что украинский народ и его защитники заслуживают глубокого международного признания за свое невероятное сопротивление и стойкость в этом противостоянии.
По оценке Келлога, Москва в настоящее время находится в глубоком кризисе из-за колоссальных потерь на фронте и серьезных экономических проблем. В частности, совокупные потери российской армии в живой силе (убитые и раненые) генерал оценил в пределах от 1,2 до 1,4 миллиона человек.
Также в начале апреля Келлог заявил, что НАТО проявило себя "трусливым" и неэффективным во время конфликта с Ираном, а потому организация, возможно, нуждается в замене. Генерал раскритиковал союзников за неспособность урегулировать иранский кризис и предположил, что США следует искать других партнеров в сфере обороны.