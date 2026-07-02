ВСУ перехватывают инициативу, а Трамп всегда поддерживает победителей, – Кит Келлог

На поле боя в Украине впервые за последние три года зафиксирован стратегический перелом в пользу Сил обороны, которые начинают уверенно опережать российскую армию, заявил бывший специальный посланник Трампа.

Оценивая текущую ситуацию на фронте, бывший специальный посланник Дональда Трампа по вопросам Украины, отставной трёхзвёздный генерал Кит Келлог в интервью телеканалу TVP World отметил высокую эффективность действий Киева и прямо заявил, что в этом противостоянии он делает ставку на победу Украины.

Анализируя ход боевых действий, Кит Келлог, который до декабря 2025 года координировал украинское направление в Вашингтоне, сделал громкое заявление относительно текущей динамики на фронте. Он подчеркнул, что длительный период позиционного противостояния завершился сдвигом в пользу ВСУ.

"Впервые с 2023 года вы видите, что украинцы действительно начинают укреплять преимущество над россиянами", – констатировал генерал Келлог. "Сегодня я бы поставил деньги на украинцев, а гораздо меньше – на россиян".

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Главным фактором, повлиявшим на эту смену динамики, экс-спецпосланник называет успешные и регулярные удары Украины по российской нефтяной и логистической инфраструктуре на большие расстояния. Результатом этой кампании стал ощутимый дефицит топлива для оккупационных войск в критически важных районах, в частности на территории аннексированного Крымского полуострова.

Почему успех ВСУ сломает скептицизм Трампа

Этот фактор, по мнению Келлога, должен непосредственно повлиять на отношение Белого дома к войне. Генерал напомнил о ключевой черте характера действующего президента США: "Президент Трамп любит победителей". Следовательно, демонстрация реального превосходства на поле боя является лучшим аргументом для сохранения и усиления американской поддержки.

В то же время Келлог призвал европейские страны не расслабляться из-за успехов Киева. Он подчеркнул, что, поскольку война идет "на заднем дворе Европы", лидеры ЕС должны взять на себя политическое лидерство в этом вопросе, активно развивая совместное оборонное производство.

Предостережение в отношении Кремля

Несмотря на очевидный оптимизм в отношении возможностей ВСУ, генерал предостерег администрацию Трампа от попыток решить войну исключительно с помощью "деловых соглашений". Критикуя деловой подход таких советников, как Джаред Кушнер или Стив Виткофф, Келлог подчеркнул, что Владимир Путин руководствуется логикой спецслужб, а не рынка.

"Путин – бывший сотрудник КГБ, а свои нашивки не теряешь", – резюмировал генерал.

По его убеждению, зафиксированное преимущество украинцев на поле боя необходимо наращивать до тех пор, пока российский диктатор окончательно не осознает, что эту войну он проиграл.

Другие заявления Келлога

В начале мая бывший специальный представитель США Кит Келлог выразил убеждение, что Российская Федерация будет вынуждена сесть за стол переговоров, поскольку в настоящее время она терпит поражение в войне против Украины. В эфире телеканала Fox News экс-дипломат особо подчеркнул, что украинский народ и его защитники заслуживают глубокого международного признания за свое невероятное сопротивление и стойкость в этом противостоянии.

По оценке Келлога, Москва в настоящее время находится в глубоком кризисе из-за колоссальных потерь на фронте и серьезных экономических проблем. В частности, совокупные потери российской армии в живой силе (убитые и раненые) генерал оценил в пределах от 1,2 до 1,4 миллиона человек.

Также в начале апреля Келлог заявил, что НАТО проявило себя "трусливым" и неэффективным во время конфликта с Ираном, а потому организация, возможно, нуждается в замене. Генерал раскритиковал союзников за неспособность урегулировать иранский кризис и предположил, что США следует искать других партнеров в сфере обороны.

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