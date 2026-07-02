В сеть просочились фотографии российского Су-57 с нетипичным внешним вооружением

Эффективная стратегия Украины по нанесению ударов на большие расстояния по российским НПЗ и военным объектам заставила Кремль пойти на экстраординарные меры.

Наземная ПВО страны-агрессора оказалась настолько растянутой, что для защиты внутренних территорий привлекли самый ценный и наименее массовый самолет ВКС РФ – истребитель пятого поколения Су-57 (по кодификации НАТО – Felon).

Военный аналитик издания TWZ Томас Ньюдик изучил случайно просочившиеся в сеть фотографии самолета, которые демонстрируют специфическую и нетипичную модификацию истребителя, ориентированную именно на охоту за малогабаритными воздушными целями в глубоком тылу РФ.

Поводом для анализа стали два снимка, которые недавно распространились в российских пабликах и социальной сети TikTok. На фотографиях запечатлен Су-57, находящийся внутри большого защитного ангара. Очевидно, кадры были сделаны во время неофициальной "экскурсии" для гражданских лиц: на одном из них подростки позируют на фоне самолета, а один даже сидит непосредственно в кабине пилота.

Видео дня

Конструкция ангара указывает на то, что съемка проходила на территории аэродрома в Ахтубинске (Астраханская область). Этот аэродром расположен более чем в 550 км от линии фронта и уже становился целью успешной атаки украинских беспилотников в июне 2024 года, когда один Су-57 получил серьезные повреждения на открытой стоянке. Похоже, постоянные жалобы российских военных корреспондентов заставили командование построить хотя бы элементарные укрытия.

Нестандартное вооружение и скрытый контейнер

Главная ценность кадров – детализированный вид самолета сзади. Профильные эксперты заметили две критические аномалии в вооружении истребителя:

Внешняя подвеска ракет ближнего боя: под крыльями Су-57 размещена пара ракет класса "воздух-воздух" малой дальности серии Р-73 или Р-74. Обычно концепция самолетов пятого поколения предполагает сохранение стелс-режима, поэтому всё вооружение убирают во внутренние фюзеляжные отсеки. Однако старые модификации Р-73 просто не помещаются внутрь по габаритам, поэтому их вынесли наружу. Это наиболее рациональное и дешёвое средство для уничтожения низколетящих БПЛА.

Под левой гондолой двигателя заметен ранее не виденный прицельный контейнер. Его архитектура отличается от стандартного навигационного модуля 101КС-Н. Эксперты предполагают, что это новая модификация, адаптированная именно для воздушного боя – в частности, для визуальной идентификации и сопровождения целей с минимальной тепловой и радиолокационной заметностью.

Технологическое преимущество АФАР в борьбе с дронами

Использование сверхсложных истребителей для рутинного перехвата беспилотников-камикадзе не является исключительно российской практикой – США и Израиль регулярно поднимают в воздух свои F-35 для сбивания йеменских дронов. Однако для России привлечение Су-57 является вынужденной мерой, обусловленной уникальным оснащением самолета, которого нет на более простых Су-35С.

Су-57 – единственный серийный российский самолёт, оснащённый радаром Н036 с активной фазированной антенной решёткой (АФАР). Эта система имеет пять отдельных антенн, что позволяет обнаруживать, сопровождать и атаковать объекты с минимальным радиолокационным следом, летящие на предельно низких высотах (крылатые ракеты и дроны-камикадзе), на значительно большем расстоянии и гораздо быстрее, чем классические РЛС с механическим сканированием. Дополняет систему пассивный комплекс 101КС с инфракрасными и ультрафиолетовыми датчиками обнаружения целей по всему периметру.

Российская ПВО разорвана на куски

Привлечение самолетов такого класса для внутреннего патрулирования свидетельствует о глубоком кризисе российской противовоздушной обороны. Украина доказала, что способна системно поражать объекты на огромных расстояниях вглубь РФ. Попытки закрыть небо исключительно наземными комплексами С-400 или батареями "Панцирь", развернутыми на специальных башнях и крышах в Москве, провалились.

Воздушное патрулирование с помощью Су-57 призвано создать мобильный эшелон перехвата на подступах к стратегическим центрам. Однако такая деятельность является серьёзным репутационным ударом для Кремля: развертывание единичных экземпляров "новейшего оружия" для охоты на относительно дешёвые БПЛА ярко демонстрирует неспособность стандартных систем ПВО РФ защитить собственную территорию.

Российские военные разработки

Напомним, 1 июля на мощностях "Амурского судостроительного завода" (АСЗ) состоялся спуск на воду малого ракетного корабля "Шторм" проекта 22800. По информации "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), этот корабль был заложен еще в июле 2020 года. "Шторм" является третьим по счету кораблём этой серии, который строится на верфях АСЗ по разработкам конструкторского бюро "Алмаз". Всего в РФ на сегодняшний день изготовлено около 15 единиц таких судов.

26 июня 2026 года вернулся в свой родной порт в Североморске атомный ракетный крейсер ВМФ России "Адмирал Нахимов" класса "Киров". Это произошло впервые за последние 29 лет, в течение которых боевой корабль находился на модернизации.

Как отмечает издание Military Watch Magazine, в настоящее время крейсер находится на заключительной стадии ходовых испытаний. Процесс его возвращения в строй проходил поэтапно: 25 июля 2025 года "Нахимов" повторно спустили на воду, уже в августе того же года он впервые за 28 лет совершил самостоятельный выход в море, а 1 июня текущего года приступил к заключительной серии проверок на воде.

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