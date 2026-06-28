29 июня: большой церковный праздник сегодня - что запрещается делать на Петра и Павла

Православный праздник сегодня в народе называют Петров день.

29 июня по новому церковному календарю православные верующие отмечают большой церковный праздник - вспоминают святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Этот день имеет особое значение в церковной традиции и связан также с почитанием одной из самых известных православных святынь - чудотворной Касперовской иконы Божией Матери.

Рассказываем о традициях и приметах 29 июня, а также какой церковный праздник отмечают по старому стилю.

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Какой церковный праздник сегодня в новом календаре

Касперовская икона Божией Матери, день памяти которой приходится по новому церковному календарю на 29 июня, - один из самых почитаемых чудотворных образов Богородицы. Сегодня она находится в Успенском соборе Одессы и считается одной из главных святынь региона.

История иконы связана с несколькими поколениями. В Украину образ, по преданию, привез серб в конце XVI века. Позже икону передавали по наследству в семьях, пока в 1809 году она не оказался у помещицы Иулиании Касперовой, проживавшей в имении Касперово (ныне село Кизомыс в Херсонской области). К тому времени образ сильно обветшал, однако вскоре с ним стали связывать первые чудесные события.

В 1840 году во время молитвы перед образом хозяйке, по преданию, было видение обновления иконы и просветления лика Богородицы. Вскоре после этого произошло первое зафиксированное исцеление - от тяжелой болезни избавилась дворянка Вера Бурлеева, которая после сна с повелением прийти к иконе смогла восстановить здоровье.

В последующие годы также зафиксирован ряд исцелений: выздоровел мальчик, страдавший эпилепсией, исцелилась женщина с параличом, а еще одна женщина, по преданию, обрела рассудок после молитвы перед образом и помазания маслом от лампады. После чудесных обытий икону стали почитать как чудотворную, а к ней начали стекаться паломники из разных городов.

С середины XIX века образ регулярно приносили в Херсон, а во время Крымской войны к ней обращались с молитвами о защите Одессы. По преданию, после крестного хода и молитв враг покинул Одесскую бухту, что усилило почитание образа. В ХХ веке также связывали с иконой прекращение эпидемии холеры в одном из сел Одесской области.

С 1936 года Касперовская икона пребывает в Успенском соборе Одессы.

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29 июня по новому церковному календарю православные верующие отмечают день святых первоверховных апостолов Петра и Павла - один из важнейших и почитаемых христианских праздников.

Этот день посвящен памяти двух учеников Христа, которые сыграли ключевую роль в распространении христианского учения и своим подвигом утвердили веру, приняв мученическую смерть за проповедь Евангелия.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

По старому стилю в этот день церковь чтит память святителя Тихона, епископа Амафунтского - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник приходится по строму стилю, а также об основных приметах и запретах даты.

Традиции дня, что сегодня нельзя делать

В день святых первоверховных апостолов Петра и Павла верующие традиционно посещают богослужения, однако молитва допустима и дома - главное, чтобы она была искренней. К апостолам обращаются с просьбами об исцелении, укреплении здоровья, материальном благополучии, хорошем урожае и успехах в учебе.

Апостола Петра почитают как покровителя рыбаков и тех, кто связан с морем и промыслом, а также обращаются к нему за поддержкой в делах и жизненных испытаниях. Павла считают наставником в обучении и помощником в преодолении трудностей.

К Касперовской иконе Богородицы обращаются с молитвами об исцелении, защите родной земли и помощи в сложных жизненных обстоятельствах.

В день святых апостолов Петра и Павла в народной традиции существовал ряд запретов, связанных с бытом, деньгами и поведением. Считалось, что тяжелую физическую работу, уборку и любые хозяйственные дела лучше завершить заранее или отложить на другой день.

Особое внимание уделяли финансовым вопросам - в этот день не рекомендовалось давать или брать деньги в долг, пересчитывать наличность и совершать крупные покупки. Существовал и запрет на венчания и свадьбы - считалось, что брак, заключенный в этот день, может оказаться непрочным и несчастливым.

Также в народе избегали шитья, вязания и другой ручной работы, полагая, что это может "привлечь" неприятности в дом. Отдельно не приветствовались ссоры, грубость и уныние.

Согласно традиции, в этот день не употребляли крепкий алкоголь и избегали купания в водоемах - считалось, что это может привести к беде или негативным последствиям.

Народные приметы о погоде 28 июня

По приметам дня судят о погоде, урожае и будущей зиме:

идет дождь - к щедрому урожаю;

сильная жара - к морозному Рождеству;

дождливая погода - к прохладному лету и снежной зиме;

кукушка замолкла за несколько дней до Петрова дня - к ранней зиме.

По поверьям, ночь на Петра и Павла имеет особую силу: тот, кто не спит в это время, может рассчитывать на удачу и крепкое здоровье в течение года.

У кого именины сегодня

29 июня именины отмечают Григорий, Павел и Петр.

Считается, что люди, рожденные в это время, обладают сильным, "твердым как камень" характером и умеют отстаивать свою позицию. При этом они способны быть мягкими и уступчивыми с теми, кому доверяют и кого уважают. Их ценят за надежность, верность в дружбе и ответственность в семье - они становятся заботливыми отцами и преданными супругами.

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