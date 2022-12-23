Глава "Моссада" Давид Барнеа указал на расширение теневого сотрудничества и агрессии со стороны Тегерана.

Власти Ирана пытаются расширить поставки передового оружия для Российской Федерации. Тегеран скрывает свои действия от мирового сообщества.

"Мы предупреждаем о дальнейших намерениях Ирана, которые они (власти Ирана – УНИАН) пытаются сохранить в тайне, – об углублении и наращивании поставок передового оружия в Россию, расширении проекта по обогащению урана и усилении атак на дружественные (Израилю – УНИАН) мусульманские страны в регионе", – цитирует директора израильской разведки "Моссад" Давида Барнеа издание Deutsche Welle.

Отмечается, что заявление прозвучало после опасений Вашингтона относительно "полномасштабного оборонного партнерства" между Тегераном и Москвой.

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Роль Ирана в войне России против Украины - что известно

Тегеран втихаря поствлял Москве дроны-камикадзе, которыми россияне атаковали украинские города. В результате пострадали объекты энергетической инфраструктуры, а также погибли мирные украинцы.

17 декабря стало известно, что Россия получила новую партию беспилотников "Шахед" из Ирана, которые российские оккупанты 19 декабря запустили по Киеву и области.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что Россия и Иран договорились о производстве дронов на территории РФ. Также звучали заявления о передаче российской армии иранских баллистических ракет.

Президент Украины во время своего визита в США заявил, что Иран стал сообщником геноцидной войны России против Украины. В ответ в Тегеране осудили "неоднократные обвинения и грубые замечания" против Ирана.

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