Что нужно есть, чтобы не пришлось принимать витамин D в капсулах: топ-5 продуктов

Лучшим пищевым источником этого важного витамина остается жирная рыба.

Витамин D является одним из самых важных элементов для здоровья. Он отвечает за крепость костей, укрепляет мышцы, регулирует настроение, поддерживает иммунную функцию. Также он незаменим для профилактики заболеваний.

Самые лучшие источники витамина D, который легко можно получать вместе с пищей, собрал сайт Very Well Health. На первом месте среди них – сорта разнообразной жирной рыбы.

Жирная рыба является самым богатым природным источником витамина D. При этом в дикой рыбе часто находят больше витамина D, чем в рыбе, выращенной на фермах.

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Если добавить порцию такой рыбы в свой рацион один-два раза в неделю, то это поомжет закрыть рекомендуемой суточной нормы витамина D. Кроме того, рыба обеспечит организм омега-3 жирными кислотами.

Добавим, что рыбий жир – это буквально концентрированный источник витамина D. Он содержит 1360 МЕ витамина на столовую ложку. Далеко не все готовы принимать его в чистом виде, но можно добавить рыбий жир в смузи или покупать его в капсулах.

Обогащенные продукты

Для тех, кто не ест рыбу, спасением может стать такой процесс, как обогащение. Это означает добавление необходимых питательных веществ в широко потребляемые продукты. Например, йодированная соль является важным источником йода.

К распространенным продуктам, которые обогащают витамином D, относятся:

натуральное и растительное молоко;

йогурты;

апельсиновый сок;

хлопья для завтраков.

Одна чашка обезжиренного обогащенного молока обычно содержит около 98 МЕ витамина D. Однако фактическое содержание витамина D в коммерческих продуктах варьируется в зависимости от марки, поэтому важно проверять этикетки, чтобы определить количество, которое вы получаете на порцию.

Какие еще продукты могут стать источником витамина D

Этот витамин присутствует в яичных желтках. В одном крупном яйце высшего сорта содержится около 49,5 МЕ витамина D. Но количество сильно зависит от условия выращивания кур и их кормления.

В любом случае, яйца сами по себе вряд ли удовлетворят суточную потребность в витамине D. Но они могут способствовать сбалансированному питанию.

Наконец, этот витамин можно получить из грибов, которые дополнительно обработали ультрафиолетовым светом. Такой процедуре можно подвергать, к примеру, шампиньоны. На упаковке должна быть соответствующая пометка. Одна чашка обработанных УФ-излучением грибов может содержать до 1022 МЕ витамина D.

Важный нюанс, как говорят ученые, в грибах вырабатывается витамин D2. Он считается менее эффективным в повышении уровня этого питательного вещества в крови, чем витамин D3, который можно получить из рыбы или яиц. Но все же грибы, обработанные УФ-излучением, могут играть важную роль в питании для людей, придерживающихся растительной диеты.

По данным Министерства охраны здоровья США, рекомендуемая суточная норма потребления витамина D:

600 международных единиц (МЕ) для взрослых в возрасте от 19 до 70 лет;

800 МЕ для взрослых старше 70 лет.

Получить достаточное количество витамина D из пищи возможно. Но поскольку качественных пищевых источников мало, большинству людей сложно удовлетворить рекомендуемую суточную норму, получая его исключительно из продуктов питания. Поэтому, свидетельствуют исследования, немаловажно проводить достаточное время на улице, поскольку витамин D естественным образом вырабатывается в коже в солнечный день.

Сколько лосося в неделю можно есть?

Напомним, что по советам диетологов, оптимальной недельной порцией лосося (точнее, в целом жирной рыбы) будет один-два обеда. То есть, двух порций в неделю взрослому здоровому человеку достаточно, чтобы получить необходимые питательные элементы из рыбы. Если злоупотреблять, то есть риск недополучить витамины и минералы из других продуктов.

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