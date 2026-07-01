Уменьшение роли США в НАТО перекликается с планом военных игр в Германии, - BI

Главная проблема заключается в том, что произойдет, если до завершения перехода возникнет крупный кризис безопасности.

Когда лидеры НАТО встретятся в Анкаре на следующей неделе, ожидается, что они сосредоточатся на насущном вопросе внутри альянса: как и как быстро Европа сможет взять на себя ответственность за собственную оборону по мере сокращения военной роли США на континенте. Об этом пишет издание Business Insider.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что необходим "упорядоченный переход, потому что никто - включая американцев - не должен быть заинтересован в возникновении опасных пробелов в возможностях в результате неорганизованного вывода войск, которые невозможно будет своевременно компенсировать".

Отмечается, что эти пробелы в возможностях находятся в центре дискуссии. Хотя европейские правительства увеличивают расходы на оборону и расширяют военные возможности, многие признают, что континенту потребуется время, прежде чем он сможет заменить ключевые американские активы. Главная проблема заключается в том, что произойдет, если до завершения перехода возникнет крупный кризис безопасности.

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В начале этого года в публичной военной игре, имитирующей нападение России на Литву, был исследован этот вопрос, с акцентом на реакцию Берлина. Германия, как крупнейшая экономика Европы, логистический центр НАТО для усиления восточного фланга альянса и страна, пообещавшая создать самую сильную обычную армию на континенте, должна была играть центральную роль в подобном кризисе.

Важно, что эта военная игра изучала, как Берлин отреагирует под давлением, сможет ли он взять на себя ведущую роль, если американская поддержка окажется неопределенной, и какие правовые и политические ограничения повлияют на его выбор.

К концу учений Россия достигла своей непосредственной военной цели. Германия же, тем временем, оставалась сосредоточенной на управлении кризисом, а не на изменении его курса, что говорит о том, что ее главная проблема заключалась в скорости и характере принятия политических решений. Издание пишет:

"Одной из центральных переменных в этой военной игре была роль Соединенных Штатов. Сценарий, разворачивающийся после прекращения огня в Украине, предполагал, что администрация США полна решимости избежать втягивания в новую войну в Европе. Вашингтон, представленный бывшим американским дипломатом и представителем НАТО Джеффом Ратке, первоначально отказался обсуждать применение пункта о коллективной обороне НАТО после ввода российских войск в Литву".

Отмечается, что с тех пор вопрос о том, как быстро и в какой степени Соединенные Штаты будут вовлечены в будущий европейский кризис, стал более актуальным.

Подготовка РФ к войне с НАТО

Ранее организаторы ежегодной конференции производителей и операторов дронов в России под названием "Дронница" заявили, что одной из главных целей встречи этого года является "подготовка к большой войне с НАТО".

На предыдущих конференциях рассматривались вопросы совершенствования подготовки российских операторов беспилотников, формирования сил, использующих беспилотники, и стратегии исправления "ошибок" в использовании дронов российскими военными.

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