Некоторые мужчины старше 50 лет могут быть освобождены от мобилизации.

В Украине продолжаются военное положение, из-за чего армия нуждается в пополнении. Как всем известно, призыву подлежит большинство взрослых мужчин. Многих людей волнует, могут ли мобилизовать в 50 лет в Украине и старше, ведь люди этого возраста часто имеют проблемы со здоровьем. Поэтому такие мужчины часто интересуются, существуют ли для них какие-то послабления на службе.

Что с призывом 50+ в Украине в 2026 году

Призыв на военную службу в Украине регулируется Законом №3543. Этот документ развеивает все сомнения относительно того, могут ли мобилизовать в 55 лет. В 2026 году в ВСУ призывают мужчин с 25 (в некоторых случаях - с 18) до 60 лет. Для людей возраста 50-60 лет никаких исключений не делается. По законодательству даже мобилизация в 59 лет считается законной, хотя в 60 лет такой мужчина сможет уволиться из ВСУ.

Как и все военнообязанные граждане, украинцы 50 лет и старше обязаны пребывать на воинском учете и выполнять его обязанности, а также являться по повестке. За нарушения правил учета они также могут получить штраф ТЦК и оказаться в розыске.

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Что касается отсрочек, то мужчины старше 50 лет оформляют её так же, как и любые другие. Основания для освобождения имеют папы трех и более детей, отцы-одиночки, люди с инвалидностью и другие указанные в законе "О мобилизации" категории. Если отсрочка официально оформлена и отображается в "Резерв+", то мобилизация 50+ в Украине не проводится.

Старшая категория призывников может получить бронирование на работе, которое дает освобождение от призыва. Также мобилизация 55+ не проводится, если на ВЛК военнообязанный признан непригодным.

Таким образом, призыв мужчин старшего возраста проходит на общих основаниях. Тем не менее, в ТЦК говорят, что мобилизация 50+ имеет свою специфику. Там заявляют, что пятидесятилетних призывников обычно отправляют не на фронт, а в части обеспечения и тыла. Такая практика весьма распространена, однако в конце концов всё зависит от решения ТЦК.

Место службы украинца определяется индивидуально, и в этом плане мобилизация 55+ в Украине не отличается от любой другой. Военнообязанный проходит медкомиссию, а также оценивается по совокупности навыков и умений. На основе этих данных ему выдают военную специальность.

Как правило, именно состояние здоровья решает, куда отправляют 50+ в Украине. Поскольку мужчины такого возраста часто имеют хронические болезни, это может помешать им выполнять обязанности на фронте. Поэтому нередко таким украинцам дают тыловые должности.

Однако если военнообязанный не имеет проблем со здоровьем, а к тому же обладает ценными навыками в возрасте 55+, мобилизация возможна даже в боевое подразделение. Действующим законодательством это не запрещено.

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