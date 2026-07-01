РФ атаковала Одесскую область двумя баллистическими ракетами: есть погибшие и много раненых

Повреждены ряд складских помещений и предприятие.

Сегодня российские оккупанты нанесли баллистический удар по Одесской области – два человека погибли, еще 15 получили ранения.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба, днем вооруженные силы РФ атаковали двумя баллистическими ракетами объекты гражданской инфраструктуры Одесского района. В частности, поврежден ряд складских помещений. В результате вражеской атаки погибли 68-летний и 49-летний мужчины.

"По предварительной информации, пострадали еще как минимум 13 человек. Из них в тяжелом состоянии в больнице находятся 30-летний и 35-летний мужчины. Среди пострадавших – женщина", – рассказала Верба.

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Она уточнила, что 68-летний мужчина скончался в реанимации, другой – погиб на месте.

Как отметили в прокуратуре, начато расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что, по предварительным данным, два человека погибли, еще 15 пострадали, из них 11 – госпитализированы.

"Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", – добавил Кипер.

По его словам, зафиксированы повреждения на территории одного из предприятий, в связи с чем возник пожар, который на данный момент уже ликвидирован.

На месте работают все соответствующие службы. Информация о последствиях атаки уточняется, отметил чиновник.

Другие вражеские атаки на Одесскую область

26 июня российская армия атаковала юг Одесской области – из-за вражеской атаки без света остался город Вилково Измаильского района, который также называют "Украинской Венецией".

Удар был нанесен беспилотниками, повреждения получили объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. В результате атаки пострадал 47-летний мужчина.

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