Гороскоп на июль 2026: Ракам - прояснение, Львам - успех и признание

Весам предстоит проявить инициативу и заявить о своих интересах более уверенно.

Составлен гороскоп на июль 2026 года для каждого знака Зодиака. В начале месяца может возникать ощущение, что обстоятельства будут проверять вас на устойчивость и терпение, однако это состояние окажется временным. К концу июля вы получите результат своих усилий и сможете увидеть, как многое начнёт складываться в вашу пользу.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Овен

К концу июля влияние Нептуна и Сатурна в ретроградной фазе в вашем знаке Зодиака будет подталкивать вас к переосмыслению целей. Вы будете чаще задумываться о том, действительно ли выбранный путь соответствует вашим внутренним желаниям или был навязан внешними ожиданиями. В июле вы начнёте яснее различать собственные мотивы и социальные установки. С 9 июля Венера в Деве усилит внимание к повседневному режиму и заботе о себе. Вы начнёте замечать, где теряете ресурс и какие привычки требуют изменения. Новолуние 14 июля станет удачным моментом для формирования более устойчивой системы восстановления энергии. К полнолунию 29 июля возможны изменения в дружеском окружении. Одна из связей либо завершится, либо выйдет на новый уровень. Вы сможете увидеть, кто действительно соответствует вашему текущему этапу развития.

Телец

Июль станет для вас месяцем осознанных изменений. Вы начнёте действовать более решительно в тех сферах, где ранее предпочитали наблюдать. Появится внутренняя готовность улучшать качество жизни и выходить из состояния застоя. Венера в Деве с 9 июля усилит вашу внимательность к настоящему моменту. Вы начнёте лучше понимать свои потребности и более чётко выстраивать повседневный ритм. Это состояние поможет вам стабилизировать эмоциональный фон и привлечь более благоприятные обстоятельства. После 22 июля, с началом сезона Льва, рабочие процессы начнут постепенно выравниваться. А с 23 июля, после выхода Меркурия из ретроградного движения, появится больше ясности и мотивации. Вы начнёте видеть реальные результаты своих усилий.

Близнецы

Меркурий будет ретроградным большую часть июля, поэтому период потребует от вас большей внимательности в делах и коммуникации. Вы будете медленнее обрабатывать информацию, но это поможет избежать ошибок и поспешных решений. В этот период вы начнёте глубже анализировать свои цели и желания. Возможен пересмотр того, к чему вы действительно стремитесь. Вы поймёте, какие идеи имеют практическую ценность, а какие остаются на уровне мыслей. С 9 июля внимание сместится к дому и внутреннему пространству. Вы начнёте наводить порядок, создавать комфорт и избавляться от лишнего. Это даст ощущение стабильности и внутреннего баланса.

Рак

Июль станет для вас важным и обновляющим периодом. Несмотря на влияние ретроградного Меркурия в вашем знаке, вы будете постепенно приходить к большей ясности в мыслях и действиях. С 9 июля, с переходом Венеры в Деву, коммуникации станут более гармоничными. Вы начнёте легче выражать мысли и увереннее взаимодействовать с окружающими. Новолуние 14 июля в вашем знаке станет мощной точкой обновления. Вы почувствуете внутренний импульс перейти от размышлений к действиям. С началом сезона Льва 22 июля внимание сместится к финансовым вопросам. К концу месяца, около 29 июля, вы получите важное прояснение в материальной сфере, связанное с другим человеком.

Лев

В июле вы будете больше времени проводить в спокойной обстановке, чем обычно. Этот период будет направлен на внутреннее переосмысление и формирование долгосрочных целей. С 9 июля вы начнёте внимательнее относиться к финансовым вопросам. Появится желание структурировать расходы и лучше понимать реальное положение дел. С 22 июля, с началом вашего сезона, энергия начнёт стремительно расти. Уже на следующий день, после выхода Меркурия из ретроградного движения, появится ощущение уверенности и ясности. К 29 июля возможны значимые события, которые будут связаны с успехом, признанием и важными результатами.

Дева

Июль окажется продуктивным, несмотря на ретроградное движение Меркурия, который является вашей управляющей планетой. С 9 июля Венера войдёт в ваш знак и усилит вашу привлекательность, уверенность и внутреннюю гармонию. Вы начнёте замечать, что к вам будет поступать больше внимания и поддержки. Ваши усилия будут восприниматься окружающими более явно, чем раньше. Новолуние 14 июля может изменить круг общения. Появится человек, который станет частью вашей жизни и внесёт в неё позитивные изменения. К концу месяца профессиональные усилия начнут приносить ощутимые результаты.

Весы

В июле вы начнёте яснее видеть реальные мотивы окружающих людей. Некоторые отношения пройдут проверку на искренность и стабильность. Новолуние 14 июля даст возможность начать новый этап в профессиональной сфере. Вы будете готовы проявить инициативу и заявить о своих интересах более уверенно. С 22 июля социальная активность начнёт усиливаться. А после 23 июля, с завершением ретроградного движения Меркурия, коммуникации станут легче и яснее, что откроет новые возможности для общения и сотрудничества.

Скорпион

Июль будет постепенно улучшать ваше внутреннее состояние и помогать вам возвращаться к ощущению стабильности. Вы начнёте раньше замечать, какие ситуации требуют вашего внимания, а какие можно спокойно отпустить. С 9 июля поддержка со стороны близких людей станет более заметной. Вы начнёте лучше различать, кто действительно включён в вашу жизнь, а кто присутствует в ней только формально. Это поможет вам выстроить более честные и устойчивые отношения. С началом сезона Льва 22 июля рабочая сфера начнёт выравниваться. После 23 июля, когда Меркурий выйдет из ретроградного движения, появится ясность в процессах, которые раньше казались запутанными. Вы начнёте лучше понимать происходящее и сможете действовать более уверенно.

Стрелец

Июль станет для вас периодом честных ответов и важных внутренних выводов. Вы начнёте яснее понимать, что действительно приносит вам удовлетворение, а что было временным увлечением. С 9 июля финансовая сфера начнёт постепенно стабилизироваться. Появится больше возможностей для улучшения материального положения, особенно через новые или неожиданные источники. Новолуние 14 июля усилит ощущение роста и развития. Вы начнёте двигаться в сторону более устойчивых целей. Ближе к 29 июля может состояться важный разговор, который долго откладывался и наконец прояснит ситуацию.

Козерог

Июль будет связан с наведением порядка в личном пространстве и созданием более комфортной среды. Вы начнёте понимать, насколько сильно внешние условия влияют на вашу продуктивность и внутреннее состояние. Середина месяца принесёт обновление в партнёрских отношениях. Вы начнёте выстраивать более чёткие договорённости и лучше понимать потребности других людей. К концу июля возможны позитивные новости, связанные с финансами или результатами ваших усилий. Вы начнёте видеть, что вложенная работа начинает приносить ощутимый результат.

Водолей

Июль будет ощущаться как период внутреннего роста и постепенного переосмысления жизненных приоритетов. В начале месяца вы можете чувствовать нестабильность, но со временем ситуация начнёт проясняться. С 9 июля возможны ситуации, которые заставят вас пересмотреть финансовые или личные договорённости. Вы начнёте лучше понимать, где необходимо обозначить границы. К 29 июля, во время полнолуния в вашем знаке, произойдёт важное осознание. Вы увидите, насколько сильно вы изменились за последнее время, и начнёте увереннее двигаться в выбранном направлении.

Рыбы

Июль будет для вас периодом переоценки личных ценностей и отношений. Вы начнёте яснее понимать, что для вас действительно важно, а что больше не соответствует вашему внутреннему состоянию. С 9 июля отношения с окружающими станут более честными и прозрачными. Вы начнёте лучше различать, где есть взаимность, а где присутствует дисбаланс. Новолуние 14 июля даст возможность обновить сферу отношений и эмоциональных связей. Это будет период, когда вы начнёте формировать более здоровые и устойчивые модели взаимодействия с людьми.

Вас также могут заинтересовать новости: