Печеночный паштет легко приготовить дома из самых простых ингредиентов и на одной лишь сковороде.

Домашний паштет из куриной печени давно считается одной из самых удачных закусок как для повседневного, так и для праздничного стола. Вкус его знаком всем еще с детства, натуральный состав подойдет даже людям на диете, а сам рецепт печёночного паштета включает только самые простые и доступные продукты. При этом правильно приготовленный паштет из печени хорошо хранится и подходит как для завтраков, так и для быстрых перекусов.

Рецепт паштета из куриной печени - ингредиенты и рекомендации

В зависимости от того, какой рецепт печеночного паштета вы выберите, он может получиться либо более нежным и деликатным, либо, наоборот, насыщенным с выраженным печеночным вкусом. Сегодня остановимся именно на втором варианте.

Благодаря добавлению сливочного масла и яиц его консистенция становится кремовой, а небольшое количество коньяка придает блюду более глубокий вкус и аромат. В итоге готовый печеночный паштет может храниться в холодильнике до нескольких месяцев.

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Вам понадобятся:

куриная печень – 500 г;

куриные яйца – 6 шт.;

сливочное масло – 200–250 г;

коньяк – 50–100 мл;

репчатый лук – 170 г;

соль – 12 г.

При желании некоторые ингредиенты можно заменить. Например, вместо коньяка подойдет бренди или сухое белое вино, хотя вкус будет несколько отличаться. Сливочное масло можно частично заменить сливками высокой жирности, а репчатый лук – луком-шалотом, если хочется получить более мягкий вкус.

Печеночный паштет - рецепт без духового шкафа

Сначала куриную печень нужно тщательно промыть, удалить пленки и обсушить. Яйца заранее отварите вкрутую, охладите и очистите.

Репчатый лук мелко нарежьте и обжарьте на небольшом количестве масла до золотистого цвета, стараясь не пережарить, чтобы в готовом паштете не появилась горечь.

Далее печень, яйца, размягченное сливочное масло, обжаренный лук, соль и коньяк поместите в чашу блендера и измельчите до полностью однородной, гладкой массы без комочков.

Готовую смесь разлейте по заранее подготовленным стеклянным баночкам. Затем поставьте их в глубокую кастрюлю или сковороду с высокими бортиками и залейте теплой водой, чтобы ее уровень где-то на 1-2 сантиметра не доставал до крышек.

Готовьте паштет на слабом огне в течение 1 часа 20 минут. А если боитесь, что стекло может лопнуть, банки можно лишь слегка прикрыть крышками, не закручивая до конца, а полностью закрутить их тогда лучше уже после приготовления.

После этого баночки нужно будет укутать теплым пледом или полотенцем и оставить до полного остывания. И под конец - отправьте паштет в холодильник минимум на три часа.

Хотя этот рецепт печеночного паштета - из куриной печени, по той же схеме можно приготовить закуску и с другой основой. Главное - убедиться, что масса хорошо проварилась.

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