Собеседование судьи Ларисы Гольник в ВККС: журналист Бойко заявил о неблагочестии и некомпетентности кандидатки

По утверждению Бойко, судья, помимо основной работы, якобы берет подряды на проведение информационных кампаний от адвокатских фирм и крупного бизнеса.

30 июня 2026 года состоялось заседание Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) по оценке судьи Шевченковского районного суда Полтавы Ларисы Гольник, претендующей на должность в Харьковском апелляционном суде. Комиссия не успела завершить процедуру и объявила перерыв до 7 июля.

Журналист Владимир Бойко, присутствовавший на собеседовании в качестве автора сообщений о нарушениях со стороны кандидатки, опубликовал подробности заседания в Facebook, обвинив её в неэтичном поведении и отсутствии профессиональных знаний.

По утверждению Бойко, судья помимо основной работы якобы берет подряды на информационные кампании от адвокатских компаний и крупного бизнеса.

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"Гольник по заказу адвокатского объединения "Арио" очерняла судей Головину из Корабельного суда Николаева и Подзигуна из Центрального районного суда г. Николаева за то, что они вынесли "неправильные" постановления, а также крупных бизнесменов типа Максима Шкиля", - утверждает журналист.

Кроме того, Бойко заявляет о сотрудничестве судьи с пиар-агентствами из окружения Виктора Медведчука и Олега Царёва, системную дискредитацию нидерландской правозащитницы Мариам Ламберт, а также распространение в Facebook антисемитизма и клеветы в адрес военнослужащих ВСУ.

Журналист отдельно обращает внимание на то, что доходы от этой деятельности в декларациях судьи отсутствуют. Он связывает это с тем, что её муж, военнообязанный Игорь Гавриленко, "много лет нигде не работает и скрывается от мобилизации".

Отдельный блок претензий касается правовых знаний кандидатки. По словам журналиста, ответы судьи Гольник на вопросы членов ВККС продемонстрировали ее "неграмотность".

В частности, как отмечает журналист, на вопрос, может ли следственный судья признать доказательства недопустимыми, Гольник категорически ответила "Нет".

"То есть эта "попсуй-судья" назначает меры пресечения, даже не проверяя доказательства, представленные стороной обвинения, на предмет законности их получения", - комментирует Бойко.

Также он отметил, что судья-цивилист не смогла объяснить, как кодекс определяет несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам (ст. 411 ГПК). А единственным основанием для прекращения апелляционного производства она назвала случай, когда "дело подлежит рассмотрению в рамках другого судебного разбирательства".

Журналист подчеркнул, что кандидат не знакома с решением ЕСПЧ по делу "Mirovni Inštitut v. Slovenia" относительно права на публичное слушание. Согласно ему, рассмотрение дел без вызова сторон недопустимо на стадиях, когда представляются и оцениваются доказательства, однако судья этого не учла.

Рассмотрение вопроса о переводе судьи Ларисы Гольник в Харьковский апелляционный суд ВККС продолжится после перерыва.

Напомним, 25 июня Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия (ВСП) возбудила дисциплинарное дело против Ларисы Гольник.

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