Украина расширяет использование наземных дронов, чтобы заменить треть пехоты на фронте, – Forbes

Беспилотная революция, начавшаяся в воздухе, окончательно спустилась на землю.

Украина трансформирует концепцию ведения сухопутной войны с помощью беспилотных наземных комплексов (БНК), пишет издание Forbes. На фоне тотального мониторинга неба вражескими дронами любое перемещение пехоты превращается в смертельный риск.

Чтобы сохранить жизнь личного состава, украинское командование делает ставку на гибкие наземные платформы, которые берут на себя логистику, минирование, эвакуацию раненых и непосредственные огневые контакты с противником. Следующий шаг – преобразование единичных успехов в стандартизированную общевойсковую доктрину.

Стремление минимизировать присутствие человека на первой линии обороны получило мощный государственный импульс. Президент Владимир Зеленский поставил перед оборонно-промышленным комплексом четкую задачу: передать войскам не менее 50 000 беспилотных наземных платформ в течение 2026 года.

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Статистика подтверждает готовность украинской промышленности к такому вызову: совместное исследование Института KSE, кластера Brave1 и Defense Builder показало, что отечественный рынок БПП только за 2025 год вырос на колоссальные 488%.

Руководитель направления беспилотных платформ Brave1 Игорь Шмырев прогнозирует, что реальные объемы поставок превысят президентский план благодаря прямым закупкам самих бригад. Только за первое полугодие 2026 года заключены контракты на поставку около 25 000 единиц наземной техники – это вдвое больше, чем за весь предыдущий год. По мнению командования, в перспективе роботы способны взять на себя до трети всех функций на линии соприкосновения.

От доставки провизии до бесконтактных штурмов

На начальных этапах наземные дроны использовались преимущественно в качестве инженерных средств. Сегодня они выполняют тысячи миссий ежемесячно. Наиболее массовый сегмент – логистический: доставка боекомплекта, воды и продовольствия на отрезанные огнем позиции. Эвакуация раненых с помощью роботов также стала повседневным явлением, хотя и требует ювелирного планирования.

Украинские командиры сознательно воспринимают роботов как расходный материал. Компании-производители отмечают, что для эвакуации одного тяжелораненого бойца подразделение может потерять несколько роботов, но это оправдано. Лучше потерять четыре железные платформы, чем жизнь одного украинского военного.

В то же время НРК всё чаще получают огневые задачи. Вооружённые автоматическими турелями роботы успешно сдерживают мелкие диверсионные группы противника и патрулируют периметр. Показательным стал опыт батальона "Хартия" под Купянском, где опорный пункт россиян был зачищен исключительно силами наземных роботов и воздушных дронов-камикадзе без привлечения пехоты в зону поражения. Логическим продолжением этой практики стало официальное создание Министерством обороны Украины первых специализированных "десантных подразделений беспилотников".

Новые роли: искусственный интеллект и противодействие воздушным угрозам

Украинские конструкторы постоянно экспериментируют с функционалом платформ. Например:

Компания Ratel Robotics тестирует системы сеточных пусковых установок на базе НРК для перехвата низколетящих вражеских квадрокоптеров. 3-й армейский корпус представил передовую роботизированную систему противовоздушной обороны с элементами искусственного интеллекта, способную в автономном режиме обнаруживать, сопровождать и уничтожать воздушные цели.

Главным технологическим вызовом остается стабильность связи в условиях интенсивного воздействия вражеского РЭБ. Решением проблемы стало внедрение так называемых mesh-сетей (ячеистых сетей). Они позволяют наземным роботам, воздушным ретрансляторам и базовым станциям передавать сигналы управления по цепочке друг через друга. Это нивелирует проблему рельефа и делает соединение значительно более стабильным.

Западный взгляд: роботы не заменят пехоту, но создадут новую доктрину

Аналитик Центра новой американской безопасности Сэмюэл Бендетт отмечает, что Россия пытается догнать Украину, внедряя собственные наземные системы ("Курьер", "Депеша", "Импульс"). Однако, по его оценкам, Украина пока сохраняет численное и технологическое преимущество на поле боя благодаря более высокому качеству систем связи.

При этом эксперты Института изучения войны (ISW) призывают не питать иллюзий относительно полного отказа от людей. Джордж Баррос подчеркивает, что ни один робот не способен полноценно удерживать и зачищать территорию – классическая пехота останется ключевым элементом войны. Кроме того, наземные машины уязвимы для мин, вражеских FPV-дронов и нуждаются в физическом присутствии человека для перезарядки боекомплекта.

Успешные атаки украинских дронов

Напомним, в ночь на 30 июня на Москву и Подмосковье была совершена массированная атака с применением беспилотных летательных аппаратов. Глава российской столицы Сергей Собянин поспешил заявить, что подразделения противовоздушной обороны якобы перехватили около 50 воздушных целей на подлете к городу.

По утверждению Собянина, налет начался примерно в четыре утра. В течение следующих двух часов мэр опубликовал 11 сообщений о якобы ликвидации дронов, направлявшихся к российской столице, неизменно добавляя, что на местах падения обломков техники задействованы профильные спасательные службы.

В то же время российские власти не сообщили, были ли все беспилотники перехвачены и какие повреждения получили объекты на территории Московской области.

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