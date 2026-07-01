В Испании придумали полезную альтернативу высокому туристическому налогу

На испанских Канарах туристам предлагают вложиться в благотворительность.

Туристы на испанских Канарских островах, особенно страдающих от чрезмерного туризма, вскоре смогут делать добровольные пожертвования на проекты устойчивого развития вместо уплаты обязательного туристического налога.

Как пишет The Independent, ранее на этой неделе правительство Канарских островов и Испанское туристическое бюро Великобритании объявили о новой инициативе – Фонде возрождения туризма и восстановления природы Канарских островов (REGNEXT), который будет финансировать экологические и общественные проекты без введения обязательного туристического налога.

Сообщается, что система будет действовать на Тенерифе, Гран-Канарии, Лансароте, Фуэртевентуре, Ла-Пальме, Ла-Гомере и Эль-Йерро.

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Пожертвования будут осуществляться онлайн напрямую на конкретные проекты, в которых примут участие такие туристические компании, как easyJet holidays, Jet2.com, Jet2holidays и Tui.

"Программа REGNEXT создана для того, чтобы сделать туризм активной движущей силой экологического и социального возрождения. Благодаря добровольным взносам посетителей, предприятий и климатических фондов мы можем гарантировать, что часть создаваемой туризмом ценности будет реинвестирована непосредственно в восстановление экосистем, повышение устойчивости к изменению климата и улучшение жизни сообществ, которые делают наше место назначения таким особенным", – заявила министр туризма Канарских островов Джессика де Леон.

Среди проектов, поддерживаемых REGNEXT, – восстановление среды обитания, сохранение биоразнообразия, сокращение выбросов, адаптация к изменению климата, улучшение ландшафта и инициативы по обеспечению доступного жилья.

Чрезмерный туризм в Испании

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, для Испании в течении последних нескольких лет чрезмерный туризм стал серьезной проблемой, которая привела к масштабным протестам мыстных жителей. Люди заявляют, что нашествие туристов превращает их жизнь в ад – от шума и мусора на улицах до нехватки транспорта и жилья.

В свою очередь власти испанских городов пытаются бороться с проблемой, вводя различные запреты и ограничения, а также повышая туристические налоги.

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