Украине, вероятно, удастся вернуть части юга страны, которые сейчас оккупированы, включая полуостров Крым.

Такое мнение в интервью "Обозу" высказала директор Института демографии и исследований качества жизни им. Михаила Птухи Элла Либанова. По ее предположению, украинское общество постепенно становится более реалистичным в своих ожиданиях относительно условий завершения войны.

Она отметила, что сегодня возвращение границ 1991 года вряд ли возможно, ведь это требовало бы слишком большой цены. По ее убеждению, определенные территории, в частности юг и даже Крым, вернуть все же реально, хотя ситуация с Донбассом гораздо сложнее. В то же время, по мнению Либановой, война в этом году не завершится, поскольку общество еще не готово к этому.

"Что-то вернуть можно. Удастся вернуть юг, включая Крым... С Донбассом значительно сложнее. С другой стороны, в этом году мы не сможем завершить войну... Люди не готовы. В то же время, когда социологи говорят, что все больше людей демонстрируют усталость от войны, желая мира. Но это не значит, что мы согласимся на любой мир", - сказала эксперт.

Она пояснила, что, хотя политики, возможно, склоняются к идее мира по нынешней линии разграничения, украинцы в целом пока не готовы к таким компромиссам. Однако, по ее словам, страна зависит от международной помощи, и в случае сильного внешнего давления может быть вынуждена принимать сложные решения. Либанова подчеркнула, что рано или поздно общество должно прийти к пониманию приоритета человеческой жизни над территориями, которые при необходимости можно будет вернуть, тогда как погибших - нет.

"Мы должны прийти к пониманию того, что лучше "отдать" какую-то территорию, которую можно потом отвоевать. А жизнь не вернется. Погибших людей нельзя воскресить", - подчеркнула она.

По ее мнению, для того, чтобы донести это до людей, нужно единство между властью и оппозицией, которого пока нет. Она отметила, что существуют темы, которые уже сегодня можно объяснять обществу, но есть и такие, к которым оно еще не готово. В качестве примера, эксперт привела возможный компромисс относительно вступления Украины в НАТО, который, по ее убеждению, граждане могли бы принять спокойно, если бы это способствовало установлению мира.

Также Либанова подчеркнула, что власть должна коммуницировать с людьми через моральных авторитетов, которым общество доверяет. Она вспомнила, что такими фигурами когда-то были Любомир Гузар и Мирослав Попович, а сейчас такими считает Владимира Горбулина и историка Ярослава Грицака. В то же время она отметила, что гуманитариям в Украине часто не уделяют должного уважения, хотя именно они могли бы стать мостиком между властью и обществом.

"Своего бы Сахарова нам. Несмотря на то, что степень доверия к власти сейчас высокая, это не значит, что мы каждому слову власти верим. Совсем не означает. Надо найти моральных авторитетов, которым люди доверяют", - считает специалист.

Ситуация в оккупированном Крыму

Напомним, капитан 1-го ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба Военно-морских сил ВСУ Андрей Рыженко ранее сказал, что РФ не оставит оккупированный Крым по собственному желанию, для его освобождения необходимо проводить наземную операцию. Он назвал удары по российским кораблям, базам и по Крымскому мосту обескровливанием противника. Затем, по его словам, придется "работать" на суше, как это было раньше, когда украинцы освобождали свои земли.

