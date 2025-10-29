Беспошлинные квоты на часть продукции украинских аграриев в Европейский Союз существенно расширены. Предварительно подписанная договоренность между Украиной и ЕС вступает в силу с 29 октября, сообщает Государственная таможенная служба Украины.
В процентном соотношении больше всего квоты были смягчены для таких товаров, как мед, сахар, сухое обезжиренное молоко и яйца. Для ряда товаров торговые ограничения со стороны Евросоюза вообще были отменены. Соответствующее решение №3/2025 было принято в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Новые цифры по ключевым позициям агропищевого экспорта выглядят следующим образом:
- мед - квоты расширены с 6 000 до 35 000 тонн (дополнительные 483%);
- белый сахар - с 20 000 до 100 000 тонн (+400%);
- сухое обезжиренное молоко - с 5 000 до 15 400 тонн (+208%);
- яйца - с 6 000 до 18 000 тонн (+200%);
- мясо птицы - с 90 000 до 120 000 тонн (+33%).
Как говорится в сообщении таможенной службы, пересмотр квот со стороны западных партнеров создает новые возможности для украинских экспортеров.
"Меньшие ставки ввозной пошлины и увеличенные объемы квот будут стимулировать экспорт и помогать украинской продукции выходить на новые рынки. Для Украины это весомый сигнал об углублении интеграции в ЕС, который повышает инвестиционную привлекательность и укрепляет конкурентоспособность украинских производителей", - отмечают в Гостаможне.
Украинский экспорт в ЕС - главные новости
Несмотря на хорошие новости в целом для аграрной отрасли, погодные каверзы в этом году сильно задержали уборку урожая кукурузы. В результате, несмотря на рост урожайности культуры с одного гектара на 20%, позиции кукурузы из Украины в ЕС сильно просели.
При этом пятикратное расширение квот для украинского белого сахара в Евросоюз происходит на фоне серьезного беспокойства местных производителей общей ситуацией в отрасли. Цена на европейский сахар упала до самого низкого уровня за три года, часть заводов при этом закрылась. Предприниматели называют одной из главных причин увеличения экспорта именно из Украины.