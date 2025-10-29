По словам экспертов, Россия пока не идет на уступки по окончанию конфликта.

Президент США Дональд Трамп хочет быстро закончить войну в Украине, однако такое его желание оказалось неосуществимым и, вероятно, таким и останется, ведь Кремль не хочет отказываться от своих целей в войне. Об этом пишет Foreign Policy.

Известно, что 22 октября администрация Трамп сделала свой последний ход - ввела санкции против крупнейших российских нефтепроизводителей "Роснефть" и "Лукойл", нанеся удар по одному из крупнейших источников доходов РФ.

"Однако Кремль не уступает: на следующий день президент России Владимир Путин ответил, что Москва не изменит своей позиции в переговорах. Россия выступила против прекращения огня на текущих линиях фронта и взамен настаивала на более широких уступках как предпосылке для окончания войны. Среди ее основных целей - контроль над Донецкой областью, которую она не смогла завоевать, несмотря на более чем три года усилий и десятки тысяч жертв", - подчеркнули в материале.

Видео дня

Как пишет Foreign Policy, санкции являются следствием предыдущей попытки задобрить РФ экономическими соглашениями и отменой ограничений во время встречи Трампа и Путина на Аляске. Также этот подход не привел к значительному соглашению, ведь Россия отказалась идти на прекращение огня.

Директор программы "Европа, Россия и Евразия" Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн считает, что ни "пряник", ни "кнут", которые есть в распоряжении Трампа, не способны быстро решить проблему войны.

"Быстрого решения этой проблемы не существует", - подчеркнул эксперт.

По его словам, частично это связано с тем, что война является вопросом личного престижа для Путина.

"Речь идет о месте Владимира Путина в истории. Он хочет быть Владимиром Великим. А как он может быть Владимиром Великим, если война закончится завтра?", - отметил Бергманн.

В то же время Лора Купер, которая занималась политикой в отношении России и Украины в Министерстве обороны США при администрации Байдена, добавила, что усилия российского диктатора убедить собственное население в необходимости войны является еще одним фактором.

"Надо понимать, сколько Путин вложил в эту войну и сколько он вложил в убеждение своего населения, что эта война должна быть успешной", - сказала она.

Кроме того, по словам Купер, давление администрации Трампа на Украину, в частности и прекращение предоставления ей военной помощи, также могло побудить Путина думать, что ему не стоит серьезно относиться к угрозам США.

"Это было просчетом со стороны США", - заверила эксперт.

Также переговоры еще больше усложняет тот факт, что для России территория является лишь частью ее военных целей, считает Эндрю Пик, который занимал должность старшего директора по европейским и российским вопросам в Совете национальной безопасности, пока не покинул эту должность в мае.

Он подчеркнул, что среди основных вопросов для РФ являются:

желание получить территорию Украины;

беспокойство относительно безопасности альянсов Украины, таких как заинтересованность Киева во вступлении в НАТО и его настаивание на обеспечении западных гарантий безопасности;

будущий состав вооруженных сил Украины.

Известно, что ранее в России настаивали, чтобы Украина сократила свою армию до 85 тысяч военных и ограничила свои ракеты теми, которые имеют дальность 40 км.

"В течение последних шести месяцев россияне продемонстрировали определенную гибкость в вопросе территории", - отметил Пик, вспомнив сообщения о готовности России отказаться от своих претензий на Запорожскую и Херсонскую области Украины.

Однако он добавил, что Россия не пошла ни на какие уступки относительно гарантий безопасности от западных партнеров Украины.

"Это политическое решение, и я не могу назвать конкретные сроки, когда россияне его примут - думаю, это займет некоторое время", - отметил он, подчеркнув, что Украина и Россия также достигли незначительного прогресса в вопросе будущего военного склада Украины.

По словам Пика, последний пункт является очень важным для Украины.

"Они должны быть готовы к любому будущему конфликту", - сказал эксперт.

В свою очередь Бергманн и Купер добавляют, что более успешной стратегией было бы оказывать давление на РФ в экономическом и военном планах.

Это включало бы больше санкций, усиление военной помощи Украине и планы по усилению послевоенной армии Украины для сдерживания будущей российской агрессии, добавила Купер.

"Россияне должны чувствовать, что они проигрывают, а также, что Украина достигает успеха", - подытожила она.

Трамп и война в Украине - последние новости

Ранее Дональд Трамп заявил, что думал, что завершение войны в Украине будет для него самой простой задачей из-за "теплых отношений с Путиным". Однако он заверил, что этого все равно удастся достичь.

В то же время президент США подчеркивал, что война в Украине станет девятой, которую он урегулирует. В частности он напомнил, что ему удалось завершить восемь войн.

"Я урегулировал восемь войн, и девятая приближается. Я верю, что в войне между Россией и Украиной это произойдет", - заверил Трамп.

Также он отметил важность мирных соглашений, которые, по его мнению, спасают миллионы жизней и укрепляют международную репутацию США.

Вас также могут заинтересовать новости: