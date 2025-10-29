Иван Ступак рассказал, какие угрозы и для кого несет российский подводный аппарат с ядерной энергетической установкой "Посейдон".

Российский диктатор Владимир Путин заявил об "успешном" испытании подводного аппарата с ядерной энергетической установкой "Посейдон". Лидер Кремля похвастался, что мощность "Посейдона" якобы "значительно превышает" мощность российской ракеты "Сармат", которая, по его словам, скоро поступит на боевое дежурство. Подробно о том, действительно ли РФ изготовила мощное оружие, которым может пугать весь мир, или же это очередные "пугалки" Москвы, в интервью УНИАН рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Какие угрозы несет этот аппарат и для кого?

Если не ошибаюсь, "Посейдон" - несколько десятков метров длиной. Это что-то похожее на "Буревестник". Но "Буревестник" летает несколько месяцев, а эта штука может плавать в мировом океане достаточно долго. Для Украины - ноль рисков вообще, потому что в Украину он не доплывет.

Если не Украину, то пытаются ли россияне околпачить кого-то конкретно?

Это больше угроза Британским островам. Не Соединенным Штатам - нет, они боятся с ними отношения испортить. Это угроза абстрактному Западному миру, у которого есть доступ к Мировому океану. Кстати, Дмитрий Киселев угрожал британцам, что будет радиоактивная волна высотой 50 метров.

Однако стоит учитывать, что это же - россияне, они много чего врут о своих "супервандервафлях", так же, как о "Буревестнике". Думаю, здесь тоже многое приврали. Главная цель - показать, что Российская Федерация чего-то стоит в этом мире, что она хоть что-то может противопоставить всему, что есть в цивилизованном мире. И это все касается исключительно средств вооружения. Искусственный интеллект? Нет. Лекарства от онкологии, СПИДа? Нет. Какие-то прорывные открытия? Нет. РФ разрабатывает исключительно то, чем можно убивать.

Они пытаются показать сейчас всему миру, что имеют такие супервиды вооружения. Весь мир должен якобы испугаться, прежде всего европейцы, и согласиться на любые условия России, потому что у них вроде бы есть какое-то там супероружие, которое они могут теоретически против всех использовать. Но это же поштучный товар, как "Орешник". О нем больше разговоров было. По факту же ничего особенного в нем нет. "Буревестник" - так же.

Поэтому, в общем - это очередная попытка показать, что у них хотя бы что-то есть, поскольку за четыре года на украинских фронтах, предполагаю, что стыдно даже перед своими.

Почему именно сейчас появился этот "Посейдон"? Это связано с какими-то событиями или заявлениями в мире?

Нет, он был заявлен давно. Я помню о нем говорили еще года полтора назад, возможно, даже больше, но тогда что-то не удавалось. И это же процесс долгий, за полтора месяца такое не делается. Возможно, подгоняли ученых, разработчиков. Другой вопрос, как поставить на производство? Не проблема сделать один экземпляр. У нас также есть "Рута", "Ад", "Фламинго". Показать образец - это одно дело, вот серию сделать - это очень огромная проблема.

Путин также заявил, что по скорости в мире якобы тоже нет равных "Посейдону" и в ближайшее время не появится. Насколько это реально?

Заявлено, что он может плавать со скоростью 200 км/ч. Но это скорость вертолета в воздухе - 200-250 км/ч. А речь идет о такой скорости под водой. Стоит понимать, что скорость подводных лодок - 40-60 км/ч. Американских подводных лодок - 45-60 км/ч. Лучшие субмарины имеют скорость 55 км/ч, но они же не плавают на полной скорости. Так же, как и самолеты. Они не летают на полной скорости, потому что это очень быстро изнашивает ресурс. А здесь 200 говорят. Я даже не представляю, как это можно реализовать. Думаю, здесь много чего накручено, в частности, относительно цифр, характеристик. Предполагаю, что это все часть распила российского бюджета. Потому что деньги огромные и надо на какие-то разнообразные "плюшки" выделять их, много лобби на различные виды вооружения. Чем больше, чем громче проект, тем активнее под него выделяются деньги. Чем таинственнее проект, тем проще под него выделять деньги и говорить, что это государственная тайна.

А относительно того, что мощность "Посейдона" якобы превышает "Сармат", как вы думаете, опять преувеличено?

Думаю, наврали очень много, так же, как о "Буревестнике".

Как вы думаете, сколько у россиян единиц таких "Посейдонов" вообще?

Думаю, это первый. Они же должны поставить его на боевое дежурство. Если не ошибаюсь, у "Буревестника" из 13 запусков только 2 было удачных, и его все равно поставили на дежурство. А потом уже будет серийное производство. Вопрос в том, насколько быстро они могут изготавливать: один, два, три в год. Это зависит уже от многих факторов.

В общем, ядерный реактор - это недешевая история. К тому же, ядерная установка - это же будет в один конец. Ты создаешь, и потом она где-то уничтожается.

Технически со спутника увидеть огромную штуку, которая быстро движется под водой, возможно, она будет оставлять за собой огромное количество волн, колебаний. Также с помощью различных эхолотов можно заметить и, в принципе, спрогнозировать, куда она будет плыть, попытаться как-то ее остановить.

справка Иван Ступак Военный эксперт Украинского института будущего, консультант комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак - военный эксперт Украинского института будущего, консультант комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. В 2015 году был избран депутатом Киевского областного совета от БПП "Солидарность" по 44 округу (Полесский район) как беспартийный, член одноименной фракции. Член "регламентной" комиссии областного совета. В 2004-2015 годах занимал оперативные и руководящие должности в Главном управлении СБУ в городе Киеве и Киевской области. Окончил Национальную академию СБУ.

