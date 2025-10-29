Гигантский айсберг раскрыл 'мегагнездо' в вечном холоде: ученые объяснили, что это (фото)

Ученые, искавшие затонувший корабль Шеклтона, случайно обнаружили более тысячи идеально сформированных гнезд ледяных рыб.

Когда от ледника Ларсена С оторвался гигантский айсберг A68, исследователи наконец смогли добраться до морского дна, которое тысячелетиями оставалось недосягаемым. Там, в холодных водах моря Уэдделла, ученые наткнулись на нечто, что они описывают как "призрачное мегагнездо" - более 1000 идеально круглых ямок, расположенных в удивительно правильных узорах, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Marine Science.

"Мы боролись с холодом, часами просеивая ледяной ил на задней палубе", - вспоминает доктор Мишель Тейлор, руководитель научного отдела Ocean Census. "Морской лед образовывал узкие проходы, и мы буквально играли с айсбергами, чтобы добраться туда".

С помощью подводного робота "Лесси" команда увидела картины, больше напоминающие произведение искусства, чем природное явление: тысячи ямок, четко видимых на песчаном дне, которые резко контрастировали с окружающим зеленым ковром фитопланктона.

Анализ показал, что это гнезда ледяной рыбы желтоперой нотии (Lindbergichthys nudifrons) - вида, который живет в воде ниже нуля и прекрасно адаптирован к экстремальным условиям Антарктики.

"Эти рыбы строят круглые гнезда в осадке, а самцы охраняют икру в течение нескольких месяцев", - объясняет морской биолог Рассел Коннелли из Университета Эссекса. "Мы обнаружили 1036 гнезд, из которых 72 еще содержали личинок или икру".

Исследователи предполагают, что геометрическое расположение гнезд - это естественный механизм защиты: рыбы в центре защищены соседними гнездами, тогда как большие жители по краям отражают нападения хищников.

"Эти рыбы - настоящие строители среды, создавая места, которые поддерживают биоразнообразие всей Антарктики", - добавляет Коннелли.

Открытие, описанное в журнале Frontiers in Marine Science, уже стало аргументом для ученых о необходимости создания морской заповедной зоны в этой части Антарктики.

"Это еще одно напоминание, что даже под тысячелетним льдом жизнь продолжает удивлять", - подытожила Мишель Тейлор.

