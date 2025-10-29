Диктатор утверждает, что по скорости в мире якобы тоже нет равных "Посейдону" и в ближайшее время не появится.

Российский правитель Владимир Путин сообщил, что РФ вчера, 28 октября, провела испытания подводного аппарата "Посейдон".

Как передают российские СМИ, диктатор во время встречи с оккупантами, воюющими против Украины, похвастался, что мощность "Посейдона" якобы значительно превышает мощность российской межконтинентальной ракеты "Сармат".

"Вчера мы провели испытания еще одного перспективного комплекса - подводное безэкипажное изделие "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. Впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел определенное количество времени. Это большой успех... Мощность "Посейдона" значительно превосходит мощность нашей самой перспективной межконтинентальной ракеты "Сармат". Такой в мире нет", - заявил Путин.

Он добавил, что по скорости в мире якобы тоже нет равных "Посейдону" и в ближайшее время не появится.

"Способов перехвата не существует", - убеждает Путин.

"Посейдон" - что известно об этом ядерном оружии РФ

Российский "Посейдон" (иногда - "Статус-6") - это один из самых загадочных и страшных проектов в современном российском арсенале. Его официально позиционируют как беспилотный подводный аппарат с ядерным двигателем, способный нести ядерную боеголовку сверхбольшой мощности.

В открытых источниках не много конкретики об этом оружии РФ. Известно, что "Посейдон" - это гигантская автономная торпеда, которая может передвигаться под водой на межконтинентальные расстояния. Она разработана для нанесения ударов по прибрежным целям - крупным портовым городам, военно-морским базам или авианосным группировкам противника.

Длина: около 20 метров;

Диаметр: 1,8-2 метра;

Масса: до 100 тонн;

Тип двигателя: ядерный реактор малой мощности, который обеспечивает почти неограниченную дальность хода;

Дальность: более 10 000 км;

Скорость: 70-100 узлов (130-185 км/ч) - что чрезвычайно быстро для подводного аппарата;

Глубина погружения: до 1000 метров;

Боевая часть: термоядерная боеголовка мощностью до 100 мегатонн (по оценкам экспертов, может быть уменьшена до 2-10 мегатонн для практического применения).

Цель создания "Посейдона" - обойти системы ПРО США и НАТО. Благодаря движению под водой и большой глубине он является труднодоступным для перехвата.

В российских СМИ "Посейдон" часто описывают как "оружие апокалипсиса": в случае ядерной войны он может вызвать радиоактивное цунами, которое уничтожит целые побережья.

Первым носителем стала атомная подводная лодка "Белгород" (проект 09852), которая спущена на воду в 2019 году. Также в разработке находится подводная лодка "Хабаровск" (проект 09851), которая специально создается для запуска "Посейдонов". Каждая из таких лодок может нести до 6 аппаратов.

