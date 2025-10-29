Бельгийский министр убежден, что ядерные угрозы Путина - это лишь блеф.

В последнее время Путин снова начал хвастаться ядерным оружием, чтобы запугать Запад и отбить желание помогать Украине. Однако, если Россия нанесет даже неядерный удар по странам НАТО, в ответ те "сравняют Москву с землей". Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен в интервью изданию De Morgen.

Его в частности попросили прокомментировать российские угрозы эскалацией, которые Кремль озвучивал в ответ на разговоры о возможной поставке ракет "Томагавк" Украине.

"Путин говорил то же самое, когда Финляндия и Швеция вступали в НАТО, когда мы поставляли танки, ракеты, F-16 [Украине]... Урок заключается в том, что мы не должны позволять угрожать нам", - сказал министр.

Франкен напомнил, что, предоставив Украине оружие, Запад разрешил использовать его исключительно на украинской территории, запретив удары по РФ. По его мнению, это решение лишь затянуло войну. Когда же Украина таки начала бить по объектам в России, Путин ничего не сделал.

"Он знает: "Если я применю ядерное оружие, они сотрут Москву с карты", - отметил политик.

При этом бельгийский министр отверг вероятность того, что в отместку за украинские удары по РФ Путин когда-то решится на удар по Брюсселю - столице Бельгии, где расположены руководящие органы ЕС и НАТО.

"Потому что тогда он поразит сердце НАТО, и мы сравняем Москву с землей", - сказал Франкен.

Посольство РФ в Бельгии отреагировало на эти слова бельгийского министра обороны, выдернув из контекста отдельные фразы.

"Провокационные и безответственные заявления одного из главных бельгийских "ястребов", который предсказывал "российские удары по Брюсселю" и угрожал "стереть Москву с карты мира", не заслуживают внимания, учитывая их полную абсурдность и оторванность от реальности. Похоже, что безумие только усиливается", - говорится в заявлении российского посольства.

Агрессия РФ: политика Европы

Как писал УНИАН, Европа планирует продолжать поддержку Украины в будущем, но финансировать эту поддержку из собственных бюджетов европейские страны больше не хотят. Поэтому единственным реальным вариантом остается предоставление Украине "репарационного кредита" под замороженные активы России.

Учитывая это, Европейская комиссия усиливает давление на правительства тех стран, которые до сих пор сопротивляются идее репарационного кредита. Аргумент, который использует Брюссель: или Украине дадут деньги России, или Европа должна платить из собственного кармана.

