РФ разрушила около 60% украинских газодобывающих мощностей, что будет подталкивать наше государство к дополнительному импорту.

Цены на газ в Европе растут. Трейдеры взвешивают риски, связанные с достаточностью запасов "голубого топлива" на фоне снижения температуры в части стран Евросоюза и вероятности того, что холодная погода и необходимость дополнительного импорта газа Украиной повысит спрос, сообщает Bloomberg.

Стоимость фьючерсов на природный газ выросла на 0,9% до примерно 32 евро за мегаватт-час (примерно 330 евро за 1000 кубометров).

Издание отмечает, что в последние дни в Европе наблюдается замедление морских перевозок сжиженного газа, а импорт "голубого топлива" по трубопроводу из Норвегии - главного поставщика ЕС - также сократился из-за проведения технического обслуживания на нескольких месторождениях.

"Это снова вызывает беспокойство относительно (достаточности объемов, - УНИАН) поставок газа в краткосрочной перспективе, поскольку после периода умеренной погоды температура в северо-западной Европе должна снизиться", - отмечает издание.

Журналисты отмечают, что Европа смогла заполнить газовые хранилища на 83%, однако "из-за резкого похолодания в начале отопительного сезона некоторые страны уже начали использовать запасы газа".

Издание добавляет, что европейский газовый рынок также остается чувствительным к любым неожиданным или длительным перебоям в глобальных поставках или к усилению конкуренции за грузы. Соответственно, указанные факторы будут стимулировать рост цен на газ.

На этом фоне журналисты отмечают, что из-за российских атак на украинскую газодобывающую инфраструктуру, которые привели к уничтожению около 60% производственных мощностей, Украина будет вынуждена импортировать больше газа из Европейского Союза.

Удары России по газовой инфраструктуре Украины - главные новости

Россия продолжает систематически атаковать газовую инфраструктуру Украины. 22 июля председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий сообщил о массированной дроновую атаку по украинской газовой инфраструктуре.

16 октября РФ в очередной раз ударила дронами и ракетами по газовой инфраструктуре Украины. Как отметили в НАК "Нафтогаз Украины" - это была шестая атака на газовую инфраструктуру в течение октября.

По оценкам президента Украины Владимира Зеленского, Украине может понадобиться импорт "голубого топлива" стоимостью 2 миллиарда долларов.

