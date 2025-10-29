Недавно состоялась первая церемония роз на проекте.

Экс-участница 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Ирина Пуха, которая появилась на лимузине и покинула проект после первой церемонии роз, назвала троих девушек, которых лично она видит в финале.

"Я сразу сказала, что для меня это Николетта, Надин и Диана, которая пришла последней. Никого я больше не видела в финале. Ну и себя, конечно, но я вылетела", - заявила девушка, передает РБК-Украина.

По ее мнению, указанные участницы - идеальные партнерши для Тараса Цымбалюка, главного героя нового сезона шоу.

"Это те, кто реально идеально подходят Тарасу. Сразу выделила именно этих трех девушек, потому что у них харизма классная, они красивые, с умом. Визуально я их вижу вместе с ним", - добавила Ирина.

Напомним, УНИАН писал, кто из участниц покинул шоу "Холостяк" 2025 после первой церемонии роз.

Украинский актер Тарас Цымбалюк, который стал главным героем нового сезона, заявлял, что хочет найти любовь на проекте:

"Мне бы очень хотелось ощутить любовь… Мне очень нравится пример семьи, которую построили мои родители. Как результат этой любви - двое детей. Это один из прекрасных ориентиров. Я готов это ставить как цель. Такой запрос я давал".

