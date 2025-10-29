Еще один овощ 'не выдержал' и начал дорожать: сколько уже стоит килограмм

Несмотря на подорожание, нынешние цены на 54% ниже, чем год назад.

С начала текущей недели морковь на украинском рынке подорожала уже в среднем на 12%. Производители установили оптовые цены на свою продукцию на уровне 7-13 грн/кг.

По информации аналитиков проекта EastFruit, стоимость овоща не росла с начала осени. Но сейчас спрос на морковь заметно подрос, поэтому продавцы приостановили продажу овощей высокого качества в ожидании еще большего роста цен, что, в свою очередь, ограничивает предложение на рынке.

Следует уточнить, что пока что цены на морковь в Украине в среднем на 54% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Более того, аналитики не исключают, что тенденция роста цен может быть временным явлением. Когда стоимость овоща вырастет еще немного, производители начнут распродавать накопленные запасы, и соотношение предложения к спросу вернется в другую сторону. Соответственно, морковь тогда начнет дешеветь.

Цены на морковь в супермаркетах Украины

Морковь весовая в Varus стоит 10,9 гривни за килограмм.

Этот товар в Novus продают по 10,89 грн/кг.

И такую же цену на овощи имеем и в АТБ - 10,89 грн/кг.

Понемногу сезон тепличных томатов в Украине подходит к концу. Поставки из парниковых теплиц прекратились совсем. Из-за этого цены на помидоры, как и на большинство овощей, на внутреннем рынке в очередной раз выросли.

Ломая общий ценовой тренд, яблоки в Украине подешевели, причем некоторые сорта - почти вдвое. Аналитики констатируют, что рынок ведет себя изменчиво уже второй год подряд. Яблоки, несмотря на удешевление, в целом все еще вдвое дороже, чем в прошлом году.

