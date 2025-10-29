На самом деле в районе Купянска продолжаются тяжелые бои, но окружения города нет, заверили в группировке.

Инициатор войны против Украины глава Кремля Владимир Путин распространяет ложь в своих заявлениях о ситуации в Купянске на Харьковщине. Об этом сообщила Группировка объединенных сил в Telegram.

Украинские военные опровергли заявления российского диктатора об окружении ВСУ в Купянске.

"В Купянске и его окрестностях идут тяжелые бои, и бойцы оккупантов пытаются закрепляться в северной части города. Впрочем, любые заявления об "окружении" там украинских войск являются выдумкой и фантазией, которая не опирается ни на какие фактические данные на местах", - отмечается в сообщении.

Видео дня

При этом в Объединенных силах считают, что инициатор войны против Украины выставляет себя на посмешище такими заявлениями.

"Если бы российский диктатор Владимир Путин не был военным преступником, можно было бы выразить сожаление, что на старости лет он в очередной раз вынужден выставлять себя на посмешище и повторять за собственными генералами ложь, в которую не сможет поверить даже его верная аудитория и российские элиты", - подчеркивается в сообщении.

Герасимов лжет Путину

Как сообщал УНИАН, недавно даже российские провоенные блогеры выразили возмущение, что начальник генерального штаба вооруженных сил России Валерий Герасимов вводит Путина в заблуждение относительно настоящего хода событий на фронте.

Особое недовольство пропагандистов вызвало утверждение, что захватническая армия якобы взяла в окружение 31 украинский батальон (до 5 тыс 500 бойцов ВСУ) в Покровско-Мироградской агломерации и еще почти столько же в Купянске.

