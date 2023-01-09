Военный эксперт Александр Коваленко: Позитивный сценарий – выход к границам 1991-го до конца года, но есть и негативный

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью УНИАН проанализировал недавние атаки России иранскими дронами, сделал прогнозы, продолжатся ли в дальнейшем массированные удары, а также когда ВСУ пойдут в новое контрнаступление и освободят все территории Украины.

Начнем с новогодней атаки ракетами, дронами всей территории Украины. Что это было?

Безусловно, это была в первую очередь попытка испортить нам новогодние праздники. Тут интересно вот что: накануне они совершили массированный удар по территории Украины и не успели полноценно накопить соответствующий боезапас. Как мы помним, 31 декабря они использовали 20 ракет. Это боекомплект, который они успели накопить за двое суток после массированного удара. Даже не знаю, чем они руководствовались в данном случае, но если тактически и стратегически мыслить, как маньяк, особенно с явными признаками шизофрении, то могли бы два дня подождать и значительно более массированный удар устроить. Но они этого не сделали, они торопили события. У них были явно два совершенно разных графика. Один – график нанесения ударов по критической инфраструктуре, другой – график террористических актов на Новый год.

Из-за того, что у них исчерпался боезапас прорыва противовоздушной обороны, многомиллионные дефицитные ракеты имеют практически нулевую эффективность применения, потому в последующие дни они перешли на массовое применение дронов и в итоге исчерпали значительную часть второй партии Shahed.

Очень важный момент. Мы видели, что в первые числа января была теплая погода. Необычные для Киева +13, +15. В таких условиях использование Shahed более эффективное. Потому что у их топливной системы есть уязвимость перед использованием при низкой температуре. При -10 и -15 он может использоваться только после того, как пройдет соответствующую доработку уже в самой России. То есть они получают партию и дорабатывают. Они могут дорабатывать систему наведения, добавляя свои блоки ГЛОНАС, чтобы повышать точность и дальность эффективного применения. А если идет речь о применении в мороз, то они дорабатывают топливную систему. Это занимает определенные сроки. Поэтому мы в декабре видели совсем другое количество и совсем другие промежутки времени между применением Shahed.

МАССИРОВАННЫЕ УДАРЫ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АТАКИ РФ ПРОДОЛЖАТСЯ

Как говорил Буданов, у России ракет осталось на 2-3 массированных удара. Вы согласны с этой точкой зрения? Перед Новым годом на Черниговщину прилетел "Искандер". Чего ждать?

Эти 2-3 раза никогда не закончатся. Поскольку в России есть производство ракет. Кирилл Буданов говорит в данном случае о том, что Россия получила достаточный запас еще со времен Советского Союза по ракетному вооружению. У нее склады, центры хранения до 2022 года ломились, но не все ракеты хранились в идеальных условиях. И многие из них, которые есть в наличии, это не десятки, это сотни ракет, находятся в непригодном для применения состоянии. Такая ракета может взорваться во время пуска. Сейчас у них ведется работа над доработкой этих ракет – техническое обслуживание, ремонт. Боеготовых ракет действительно ограниченное количество. И даже пригодные к применению ракеты, когда они снимаются с хранения, должны пройти определенное техническое обслуживание.

В среднем за сутки Россия может подготовить к применению 5-7 ракет. 1,5-2 недели – примерно те сроки, которые им в нынешних условиях достаточны для формирования боекомплекта для массированного ракетного удара с прорывом противовоздушной обороны и повышением эффективности от этого прорыва.

Эффективность тоже рассчитывается очень интересно. Это не просто сухие проценты прорыва, это еще и зависит от объектов, которые они поражают. Я неоднократно приводил пример. В Одессе был такой случай, когда ракета Х-59 прорвала ПВО и на пляже уничтожила туалет. В принципе, прорыв – 100%, эффективность этого прорыва – 0%. Конечно, может, отдыхающие будут жалеть по данному объекту "стратегического назначения и принятия решений". Но в целом эффективность такого прорыва оказалась нулевой. И это касается того запаса, который у них есть в наличии.

Теперь отталкиваемся от того, что он когда-нибудь закончится. В ближайшее время он как раз закончится. И они остаются на уровне своего собственного производства. И от этого в дальнейшем будет зависеть, когда они смогут подготовить боекомплект для нанесения массированного удара по Украине. Это уже будут не 1,5-2 недели. Это будут уже 3-4 недели, возможно, месяц. В перспективе мы должны говорить о том, что ракетные угрозы не уменьшатся. Массированные удары, если они будут соответствовать их тактике ведения войны против Украины, террористические атаки, продолжатся в дальнейшем. Будут исключительно расти сроки между этими массированными ударами.

Вы говорили о прорыве ПВО. Есть версия, что они Shahed запускают для того, чтобы истощить нашу ПВО. Насколько эта версия имеет место быть?

Да безусловно, они используют Shahed в том числе и для того, чтобы происходило истощение ПВО. Но в первую очередь речь идет об эшелоне малого радиуса действия. И именно эти комплексы являются наиболее эффективными против Shahed. Когда они не справляются, вступает в действие среднего радиуса действия эшелон.

Недавно NYT опубликовала довольно таки манипулятивную, непрофессиональную статью, что мы используем дорогие ракеты для уничтожения "дешевых" Shahed. В данном контексте эта статья возмутительная. Во-первых, этот Shahed может забрать человеческую жизнь. И даже одна человеческая жизнь бесценна. Ее невозможно сравнивать с ракетой.

Еще один важный момент. 11 сентября в США произошел очень дешевый на самом деле террористический акт, но с тем огромным количеством жертв, которые за ним последовали. А какие были вложены средства, чтобы служба безопасности США вообще не допустила такого вот теракта, а он произошел? А потом какие средства были вложены, чтобы уничтожить Аль-Каиду и Усама бен Ладена, в том числе с вводом войск в Афганистан? Вложения в предотвращение террористической угрозы всегда многократно превышают сами возможности террористов эту угрозу нести. Это очень непрофессиональная статья, которая меня возмутила.

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ВСУ СОЗРЕВАЕТ

Как понимать заявление Кирилла Буданова о контрнаступлении ВСУ весной от Крыма до Донбасса. Это обращение к Западу, что мы не собираемся отсиживаться и надо дать нам оружие? Или это попытка подбодрить украинцев, что линия фронта держится?

А разве не аналогичная ситуация была в 2022 году накануне контрнаступления в Харьковской области? Достаточно длительное время фронт вообще не двигался. И после того, как ВСУ отодвинули российских оккупантов на север и северо-восток создавалось впечатление, что все, замер фронт. Линия была недвижима. Проникали только диверсионные группы. Затем внезапно для всех произошло контрнаступление, которое за полторы недели результативно освободило более 8,5 кв. километров территории Харьковщины.

В том и дело, что кто-то просто наблюдал за линией фронта, а кто-то наблюдал за тем, что происходит на этой линии фронта. А по этой линии почти три месяца шло формирование условий для этого контрнаступления.

Аналогичная ситуация и с правобережной Херсонщиной. Формирование условий для контрнаступления на правом берегу началось в мае. А когда правый берег был освобожден? Почти после пяти месяцев ожидания. Хотя уже в июле российские оккупанты должны были делать "жест доброй воли". Я так и говорил, что июль является показательным, что их положение на правом берегу становится все более суицидально-патовым. Патовая ситуация с суицидным результатом. И так оно и получилось. Даже Суровикин, который сказал, что нужно принимать какие-то "очень сложные решения", только через месяц отдал приказ о бегстве с правобережки. Они не очень хотели оттуда уходить, но с каждым разом они понимали, что их нахождение там невозможно, потому что формирующиеся ВСУ условия их оттуда выдавливали.

Сейчас аналогичная ситуация в Запорожской области и даже на левобережной Херсонщине. Ситуация на Луганщине вообще зеркальное отражение Харьковской области, практически по всему. Я вспоминаю, как я рассказывал про Вовчанск, Купянск, Изюм – логистическую артерию – о важности взять ее под огневой контроль и перерезать для последующего контрнаступления. Скопление средств и сил в районе Изюма, самая большая бронегруппа во всей зоне боевых действий в Украине. Сейчас то же самое происходит на Луганщине. Трасса Р-66, Троицкое, Нижняя Дуванка, Сватово, Кременная. Причем отрезок Сватово-Кременная уже под огневым контролем, начинается процесс перерезания. Скопление большого количества сил и средств в районе Сватово- Старобельск. Единственная разница – в Харьковской области там, где начиналось контрнаступление, в основном лесистая местность, что, конечно же, стимулировало результаты нашего контрнаступления, штурмовых действий, мобильных групп.

Если в Луганской уже сформированные условия для контрнаступления, то Запорожская только созревает. В основном там сейчас идет речь о скоплении сил и средств в треугольнике Токмак-Васильевка-Мелитополь, но они скапливаются очень интересно. Это мне напоминает ситуацию с правобережной Херсонщиной. Когда шло массовое накопление, когда они были готовы принимать какие-то очень непонятные "сложные решения". Тогда они пытались насытить правобережку "чмобиками", оттягивая профессиональные подразделения на левый берег. И сейчас мы видим это насыщение на этом треугольнике… Понятое дело, они готовятся к контрнаступлению ВСУ.

А ВСУ заняты тем, что регулярно нивелируют их потенциал – склады с боеприпасами, с горюче-смазочными материалами, размещение личного состава, командные пункты, пункты управления. То есть ослабляют их материально-технический потенциал, а также систему управления.

На левобережной Херсонщине тоже интересная ситуация. Фактически там сейчас сформирована 20-километровая операционная зона. Я думаю, вы все видели вот это странное видео по освобождению некоего острова на Днепре… Скажем так, именно эта локация, серая зона, как раз входит вот в эту 20-километровую операционную зону, где может что-то происходить. И, начиная с середины декабря, российское командование отводило значительную часть своих подразделений из этой зоны на отдаление примерно в 40 километров, потому что в этой зоне они находятся под постоянным огневым давлением с правого берега Днепра.

Если они сегодня используют РСЗО "Град" исключительно как какой-то Shahed для обстрела Херсона или какого-то другого населенного пункта на правом берегу и сразу же покидают позицию, то ВСУ их объекты и позиции уничтожают высокоточно и дальнобойно. В эту 20-километровую операционную зону попадают Кинбурнская коса, Голая Пристань, Олежки, Новая Каховка. То есть в то место, где на сегодняшний день присутствует ограниченный контингент российских оккупантов. Благодаря этому факту, кто-то может воспользоваться ситуацией, и там может начать происходить что-то очень интересное.

Поэтому вся эта ситуация действительно созревает. Она будет созревать в январе. Возможно, через несколько дней ударит -15 на какой-то из локаций. И эти -15 продержатся хотя бы неделю, то эта локация полностью созреет для контрнаступления. Либо будут еще какие-то факторы. В любом случае зима не пройдет для оккупантов на расслабоне. Зима для оккупантов пройдет весьма горячо.

Новый год у них горячо начался. В Макееве взрывы в ПТУ, такой новогодний салют от HIMARS, и там около 400 "двухсотых", около 300 "трехсотых". На "болотах" просто невозможный вой по этому поводу. Хотя так точечно ВСУ не единожды устраняли противника. Почему именно Макеевка получила такую огласку?

А как возможно это скрыть, если это действительно рекорд? Последний раз насколько быстро и рекордно уничтожали БТГ во время форсирования Сиверского Донца, когда россияне пытались форсировать маленькую речушку и менее чем за 24 часа в процессе этого форсирования потеряли БТГ и более 80 единиц техники. В данном случае несколько минут – и БТГ нет, боекомплекта нет, энного количества техники нет. К тому же мне кажется, что говорить сейчас о потерях не совсем правильно, потому что здания вообще нет. На самом деле сложно сказать, какие потери – сколько убитых, сколько раненых. Они могут быть вообще колоссально небывалыми. Боекомплект, который детонировал, создал дополнительный эффект.

ЗА ТРИ МЕСЯЦА РОССИЯ ПОТЕРЯЛА БОЛЬШЕ 47 ТЫСЯЧ ЛИЧНОГО СОСТАВА

Буданов и Резников предупреждали, что 5 января в России начнется очередная волна мобилизации, что могут быть закрыты границы и РФ, и Беларуси, возможно, даже введут военное положение на России. Прогнозируют 500 тысяч, 1,5 миллиона свежемобилизованных. У них каждый раз разнятся эти данные. Что это будет значить для нас? Как изменится ситуация на фронте? И какой должна быть реакция Украины? Помимо того, что мы их как молотили, так и будем молотить.

Реакция Украины должна быть, и, в принципе, она уже прозвучала от президента Украины Владимир Зеленского, что наши международные партнеры, конечно же, должны нам с этой проблемой помогать. То есть давать больше оружия, боеприпасов. Больше целей для уничтожения, поэтому и больше нужно всего.

Что же касается этой частичной мобилизации. Я не приверженец того, что нужно называть это новой волной мобилизации. Всеобщая мобилизация в России началась в сентябре, и ее назвали частичной. Точно так же, как войну они назвали какой-то там специальной военной операцией. Но какая СВО, если это война?! Они подменяют понятия. И точно так же они подменили понятие всеобщей мобилизации.

Они посчитали, что 300 человек может хватить? Началась мобилизация, собрали 300 тысяч в октябре – рекорд по уничтоженным оккупантам. В ноябре – новый рекорд. В декабре – новый рекорд. Три месяца подряд. Конечно же, это связано с теми факторами, что в зоне боевых действий появилось большое количество непрофессиональных, необученных, некачественных военнослужащих, которые не знают, как себя вести в боевых действиях, и при этом не имеют полной комплектации подразделений по технике и по вооружению. За три месяца они потеряли больше 47 тысяч личного состава. С учетом раненых, которых обычно умножают на коэффициент, с начала мобилизации они потеряли 150 тысяч личного состава, 50% мобилизованных. И где-то к концу февраля будут уничтожены суммарно-условно все частично мобилизованные.

В месяц им нужно до 50 тысяч личного состава с учетом потерь и до 50 тысяч с учетом компенсации этих потерь. То есть в месяц у них должно быть обновление ресурса в зоне боевых действий в 100 тысяч. И это чтобы просто быть на одном месте, стоять, не двигаться. Можно двигаться, но "отрицательно" – назад. Исходя из этого, сколько им нужно ресурса, чтобы имитировать наступление, чтобы выйти за пределы вот этих показателей? 200-250 тысяч? Возможно. В таком случае им нужно 2-2,5 миллиона мобилизованных в течение года. Потянут? Они 300 тысяч не смогли потянуть. Чем они их вооружат? Кувалдами Пригожина? Возможно. Но с учетом того, что у нас всего один пакет HIMARS уничтожает БТГ за считанные минуты, скажем так… дисбаланс очевиден.

Некоторые эксперты говорят, что первые "чмобики" были необученные, не знали, что делать и просто были пушечным мясом, а те, которые придут через два-три месяца, будут обученные, будут знать, что делать, и нашим ребятам будет сложнее с ними справляться. Согласны с этим?

Прям звери придут, волки войны. Не согласен. Напомню, с чего начиналось полномасштабное вторжение в Украину. Против нас воевала российская элита. И чем все закончилось для них? Мы эту всю элиту с трудом, но все же перемололи.

Для того, чтобы подготовить элитного, профессионального десантника, не говоря уже о спецназовце, достаточно ли два месяца? Нет. Три месяца? Тоже нет. В сентябре, когда началась эта "частичная мобилизация", меня спрашивали, сколько времени может уйти, чтобы они появились у нас в зоне боевых действий? Базовая подготовка – два-три месяца. А потом раз – и они уже в октябре появились у нас. И тогда я просто за голову взялся. Месяц подготовки – это же вообще ничто. Это получается их собрали, всю дорогу до распределительного пункта они ехали и бухали, их распределили – они ехали в Украину и бухали, приехали – их отправили в зону боевых действий, до позиций которой они тоже ехали и бухали, и потом их наша артиллерия накрыла. Вот этот "профессиональный" уровень подготовки данного потенциала.

Те, которые сейчас проходят подготовку и обучение на полигонах в Беларуси и России, проходят базовую подготовку, она не даст им какого-то критического показателя выживаемости в зоне боевых действий. Чтобы профессионального военного воспитать, того же десантника, нужно два-четыре года в зависимости от его показателей обучаемости и от количества учений, тренировок и подготовительных мероприятий в которых он принимает участие. При этом в него еще вкладывают колоссальные средства, чтобы он сделал на 10 выстрелов из автомата, а тысячу, чтобы у него был максимальный пристрел… А вот то, что там происходит по подготовке, это будут те же самые "чмобики" просто с базовыми знаниями, что здесь вообще происходит. Например, будут отличать САУ "Гвоздика" от танка Т-80. Не будут называть самоходную артиллерийскую установку танком. И наоборот.

УГРОЗА НАСТУПЛЕНИЯ РФ ИЗ БЕЛАРУСИ БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ

Не умолкают прогнозы о вероятном наступлении со стороны Беларуси. Арестович дает такие прогнозы, что могут и на Киев пойти, и на запад Украины через Волынскую область, чтобы нарушить логистику передачи вооружения. И наш министр обороны говорил, что если пойдут, то не раньше весны. Как думаете, насколько реален этот вариант? Я сейчас не говорю об участии Беларуси в военных действиях, решатся ли на это российские войска?

По состоянию на сейчас у них на территории Беларуси отсутствует ресурс для вторжения в Украину. Даже вот эти 12 тысяч, которые там находятся, это не тот ресурс, который они смогут использовать даже для того, чтобы захватить отдельно взятую область с областным центром. Я напомню ситуацию на северном плацдарме 24 февраля, заходило почти 40 БТГ элитных подразделений с наилучшим оснащением на тот момент. Что сейчас будет идти? 12 тысяч "чмобиков" с базовыми навыками и катастрофической недоукомплектацией. По сути это 15 БТГ, их комплектация – это почти 500 единиц БТР и БМП. Сейчас их в Беларуси около сотни. Катастрофический некомплект. Какая наступательная операция, если это не БТГ, а маршевый батальон?

Если они хотят начать наступление на Киев или на какую-то из северных областей, то им, как минимум, нужно увеличить численность до 40 тысяч, чтобы повторить хотя бы тот показатель, который у них был по состоянию на 24 февраля. Но даже этот показатель им не принес успех, несмотря на всю элитность, оснащенность и весь этот потенциал. То есть должно быть еще большее количество личного состава. 60-70-80 тысяч, возможно, 100 тысяч. Но такое количество нужно сначала разместить в Беларуси, оснастить, и вот тут возникает огромное количество вопросов. Они не могут полноценно оснастить и укомплектовать 12 тысяч, а тут идет речь о 100 тысячах.

Угроза была, есть и будет, но в настоящее время можно констатировать, что она минимальная. В перспективе она может быть реализована, но эффекта не возымеет абсолютно никакого, они только во вред себе сделают.

ВСУ МОГУТ ОСВОБОДИТЬ МАТЕРИКОВУЮ ЧАСТЬ УКРАИНЫ ДО КОНЦА ГОДА

Военный эксперт Селезнев, анализируя прогнозы Буданова о выходе к границам 1991 года в мае или в августе, заявил, что склоняется ко второму варианту. Вы, как военный эксперт, можете спрогнозировать эту дату, судя по тому, что происходит на фронте?

Всегда есть либо позитивный сценарий, либо негативный. Позитивный сценарий – это, конечно же, выход к границам 1991 года до конца 2023 года. Но есть и негативный. В чем он заключается? Мы в самом начале говорили с вами о подготовке условий для контрнаступления, которые могут продолжаться три-четыре-пять месяцев, как на Харьковщине и на правобережной Херсонщине. И мы проговаривали вопрос того, что на Луганщине эти условия готовы, но не хватает нескольких факторов, чтобы реализовывать контрнаступательные действия. Если мы говорим о Запорожской области, этот процесс сейчас происходит, как и на левобережной Херсонщине. То есть все находится в процессе, два-три месяца и, возможно, что-то еще реализуется, посмотрим.

У нас семь локаций, которые надо освобождать: левобережная Херсонщина, часть Запорожской области, Луганщина, оккупированная в 2022 году и оккупированная в 2014-м, Донеччина, оккупированная в 2022 году и ограниченно оккупированная в 2014 году, и временно оккупированный полуостров Крым. Если мы сможем скомбинировать освобождение Лугащины 2022 года, освобождение левобережной Херсонщины и Запорожья – фактически это может произойти к середине лета, то возникает вопрос, что с территориями, оккупированными в 2014 году. Там должен быть совсем другой сценарий и совсем другая подготовка. Линия обороны, которую они формировали годами, будет иметь свое тормозящее воздействие на наше контрнаступление. И выход к административной границе со временно оккупированным полуостровом Крым – это тоже своего рода элемент воздействия. Планомерное уничтожение объектов инфраструктуры российских оккупантов на полуострове и уничтожение Крымского моста, чтобы полностью нивелировать логистику (сценарий как с Антоновскими мостами на Херсонщине, займет определенный период времени. В контексте всех этих локаций мы выходим на 2024 год.

Я не исключаю, что при негативном сценарии мы можем освободить материковую часть Украины до конца 2023 года. С полуостровом Крым история может перенестись на 2024 год.

Катерина Шварц, Тала Калатай