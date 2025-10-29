Правда, это утверждение озвучили перед потенциальными инвесторами, рассказывая им, почему стоит вкладывать деньги в РФ.

Война в Украине прекратится в течение ближайшего года. Об этом заявил специальный посланник президента России Кирилл Дмитриев на инвестиционной конференции в Саудовской Аравии, пишет Reuters.

"Мы уверены, что мы на пути к миру, и как миротворцы мы должны сделать это возможным", - сказал Дмитриев, выступая перед аудиторией инвестиционной конференции.

На вопрос, возможен ли мир в Украине в течение ближайшего года, Дмитриев ответил: "Я считаю, что да".

Как отмечает Reuters, находясь в США на прошлой неделе, Дмитриев уже заявлял, что Украина, Россия и США якобы близки к "дипломатическому решению" войны. Однако он обосновывал это не готовностью Путина к переговорам, а тем, что Зеленский больше не настаивает на возвращении границ 1991 года

На бизнес-форуме в Эр-Рияде Дмитриев рекламировал сотрудничество между США, Саудовской Аравией и РФ, подчеркивая, что они являются странами с крупнейшими в мире запасами природных ресурсов. По его словам, сотрудничество между ними сделает мир более безопасным.

"Сейчас люди сосредоточены на региональном конфликте, который существует вокруг России, но мы не хотим, чтобы он перерос в больший конфликт. И для этого мы должны делать лучше, чем мы делали до сих пор, а не хуже", - сказал Дмитриев.

Перспективы окончания войны

Как писал УНИАН, демограф Элла Либанова не верит в окончание войны в течение ближайших месяцев. Такой вариант возможен только в случае замораживания войны, а к этому украинское общество не готово.

Некоторые обозреватели, учитывая нежелание Путина останавливать войну на текущей линии фронта, ожидают, что война в Украине может продолжаться еще несколько лет. В частности The Wall Street Journal писала, что победителя в войне определит не ситуация на фронте, а экономика и социальные настроения внутри Украины и РФ: проиграет тот, чей тыл "посыплется" первым.

