Летом ВСУ смогли зачистить город, когда туда прорвались несколько десятков россиян. Но на этот раз оккупантов слишком много.

Россияне находятся в Покровске значительными силами, и на этот раз выбить их, как летом, украинцам уже не удастся. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил аналитик открытых данных (OSINT) Паси Пароинен из финской аналитической группы Black Bird Group.

Он отметил, что сейчас никто не имеет полного представления о том, что на самом деле происходит в районе Покровска.

"Но, насколько мы можем понять, россияне сейчас заходят в Покровск. Достаточно очевидно, что они уже внутри города и действуют там значительными силами. На этот раз, думаю, маловероятно, что украинцы смогут полностью выбить их из Покровска", - сказал Пароинен.

Видео дня

Сколько именно россиян уже находятся в городе, аналитик не готов сказать, но предполагает, что счет идет на сотни.

Комментируя слова Путина о якобы окружении Покровска и Мирнограда, Пароинен предполагает, что россияне имеют в виду не физическое окружение, а именно огневой контроль логистических путей ВСУ.

"Что касается окружения, то технически можно сказать, что оно имеет место. (...) В определенной степени это действительно так: чрезвычайно трудно и опасно перебрасывать дополнительных бойцов в этот выступ, как и очень сложно эвакуировать из него что-либо", - говорит аналитик.

Эксперт опроверг распространенное утверждение о том, что Украина ожесточенно обороняет Покровск и Мирноград из-за того, что эти города якобы являются важным логистическим узлом для Сил обороны. По его словам, Покровск давно потерял это значение после того, как фронт приблизился к нему вплотную.

"Удержание этих городов - это скорее о политическом символизме. Если россияне захватят Покровск, да, они будут контролировать перекресток, и это даст им определенное преимущество в будущем, но кардинальных изменений в общей ситуации не будет", - объясняет аналитик.

По его мнению, сегодня Покровск и Мирноград в военном смысле имеют определенное значение как оборонительные позиции, но в стратегическом измерении они уже давно не являются столь важными.

Битва за Покровск: последние новости

Как писал УНИАН, российское военное и политическое руководство утверждает, что Покровск, Мирноград и Купянск якобы уже находятся в окружении российских оккупационных войск.

В ВСУ говорят, что Покровск сейчас штурмуют не менее 11 тысяч оккупантов, но общая численность российской группировки здесь еще больше.

Военный эксперт, председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко не исключает, что Украина действительно может потерять Покровск, поскольку Россия хочет захватить его любой ценой.

Ранее сообщалось, что украинское командование направило дополнительные силы на оборону Покровска.

Вас также могут заинтересовать новости: